Husiler İsrail içinde 3 kritik noktayı vurdu

Husiler İsrail içinde 3 kritik noktayı vurdu

Güncelleme:
Yemen’deki Husi hareketi, İsrail’in kalbine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı’nın yanı sıra Beersheba ve Aşkelon’daki “hayati” noktaların üç İHA ile hedef alındığını açıkladı.

Yemen’deki Husi hareketinin askeri sözcüsü Yahya Saree, yaptığı açıklamada Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı’nın yanı sıra Beersheba ve Aşkelon’da “hayati” öneme sahip noktaların üç ayrı insansız hava aracı ile hedef alındığını duyurdu. 

BEN GURİON HAVALİMANI VE GÜNEY İSRAİL VURULDU

Saree, İsrail limanlarında faaliyet gösteren uluslararası nakliye şirketlerine yönelik uyarısını yineleyerek, “Gemilerinizin hedefi ne olursa olsun vurulacak” dedi.

Şirketlere, gemilerini ve mürettebatlarını korumak için İsrail limanlarıyla tüm ticari ilişkilerini derhal sonlandırma çağrısında bulundu.

İSRAİL ORDUSU: SALDIRIYI DURDURDUK

İsrail ordusu, doğu yönünden fırlatılan bir İHA’yı durdurduklarını açıkladı ancak operasyonun detaylarını paylaşmadı.

GAZZE SALDIRILARI SONRASI OPERASYONLAR ARTTI

Husiler, Mart ayında iki ay süren kırılgan ateşkesin bozulmasının ardından İsrail’e yönelik füze ve drone saldırılarını artırdı. Grup, Kasım 2023’ten bu yana Gazze’de 61.300’den fazla kişinin öldüğünü belirterek Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Arap Denizi’nde ticari gemilere yönelik saldırılarını Filistin’e destek amacıyla sürdürdüklerini açıkladı.

