Wall Street Journal’ın analizine göre, Rus enerji akışını sınırlamaya çalışan Avrupa Birliği, Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki konumu, altyapısı ve lojistik kapasitesi nedeniyle Türkiye’yi hesaba katmak zorunda kaldı. Enerji rotaları yeniden şekillenirken, Ankara bölgesel dengelerin merkezinde yer aldı.

Wall Street Journal’a göre Avrupa Birliği, Rus enerji bağımlılığını azaltmaya çalışırken Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Karadeniz’deki kilit konumunu hesaba katmak zorunda kaldı.

ENERJİ DENKLEMİNİN MERKEZİNDE TÜRKİYE VAR

Wall Street Journal’ın analizine göre, Ukrayna savaşı sonrası Rusya’ya uygulanan kapsamlı enerji yaptırımları Avrupa’nın enerji rotalarını köklü biçimde değiştirdi. Ancak bu süreçte Türkiye, sahip olduğu liman altyapısı, depolama kapasitesi ve coğrafi konumuyla enerji ticaretinde vazgeçilmez bir aktör haline geldi.

Gazeteye göre, Avrupa Birliği’nin Rus enerji akışını sınırlamaya yönelik adımları, Türkiye’nin enerji lojistiğindeki stratejik rolünü daha da görünür kıldı.

AVRUPA’NIN YENİ DENETİM ARAYIŞI

WSJ'ye göre AB bazı Türk limanları ve depolama tesislerine yönelik denetimleri artırmayı değerlendirmek istese de Türkiye ile ilişkileri zedeleyecek adımlardan özellikle kaçınmaya çalıştı. İddialara göre Avrupa liderleri Erdoğan'ın tepkisinden çekindi.

TÜRKİYE’NİN POZİSYONU NET

Haberde Türkiye’nin, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarına taraf olmadığı, bu nedenle Rus enerji ürünleriyle yapılan ticaretin Türk mevzuatına tamamen uygun olduğu hatırlatıldı.

Ankara’nın aynı zamanda Ukrayna’ya askeri ve teknolojik destek sağladığına dikkat çekilerek, Türkiye’nin savaş boyunca dengeleyici ve çok boyutlu bir politika izlediği ifade edildi.

AVRUPA İÇİN VAZGEÇİLMEZ ENERJİ GEÇİŞ NOKTASI

WSJ analizinde, Türkiye’nin yalnızca Rusya’dan değil, Orta Doğu, Kafkasya ve Akdeniz havzasından gelen enerji akışlarında da kritik bir kavşak konumunda.

Uzmanlara göre Avrupa’nın, enerji arz güvenliğini koruyabilmesi için Türkiye’yi dışlayan değil, Türkiye’yi merkeze alan bir yaklaşım geliştirmesi gerekiyor.

“TÜRKİYE OLMADAN BU DENKLEM KURULAMAZ”

Haberde yer alan değerlendirmelerde, Rus enerji ihracatını sınırlamaya yönelik en sert önlemlerin bile Türkiye’nin lojistik ve ticari kapasitesi dikkate alınmadan başarıya ulaşamayacağı görüşü öne çıktı.

AB yetkililerinin, enerji akışını tamamen kontrol altına almak için Türkiye ile koordinasyonu zorunlu gördüğüne işaret edildi.

STRATEJİK GERÇEK DEĞİŞMEDİ

Wall Street Journal’ın analizine göre Avrupa, Rus enerjisinden uzaklaşma hedefini sürdürse de, Türkiye’nin Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki konumu, altyapısı ve ticari hacmi nedeniyle bu sürecin merkezinde yer almaya devam ediyor.

Gazete, bu tabloyu şu çerçevede özetledi:

Avrupa enerji denkleminde kurallar değişse de, Türkiye’nin ağırlığı değişmedi.

