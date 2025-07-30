Suriye’ye gaz, Avrupa’ya enerji! Türkiye’den çifte hamle: 2 Ağustos’ta start veriliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin Azerbaycan üzerinden Suriye’ye doğal gaz tedarikine 2 Ağustos Cumartesi günü başlayacağını açıkladı. Bayraktar, Azerbaycan’dan gelecek doğal gazın Kilis üzerinden Halep’e ulaştırılacağını söyledi.

Bakan Bayraktar, Suriye'ye enerji iletimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Gaz şebekemizi Suriye şebekesine bağladık. Yakında Suriye’ye gaz tedarik edeceğiz" dedi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, 900 megavata kadar elektrik iletiminin mümkün olacağını ve bunun 1,6 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

57 MİLYON VARİLLİK YENİ PETROL REZERVİ TESPİT EDİLDİ

Enerji Bakanı Bayraktar, bu yıl farklı sahalarda toplam 57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildiğini ve rezervlerin yaklaşık 4 milyar dolar değerinde olduğunu duyurdu. Bayraktar, Diyarbakır genelinde kaya gazı ve kaya petrolü kaynaklarında da 4 ila 6 milyon varillik potansiyel bulunduğunu açıkladı.

KARADENİZ'DE ÜRETİM 2028'DE 4 KATINA ÇIKACAK

Bayraktar, 2020’de Karadeniz’de keşfedilen büyük doğal gaz rezerviyle ilgili gelişmelere de değinerek, "2028'de Karadeniz'deki üretimi 4 katına çıkaracağız, böylece Türkiye'deki 16 milyon haneye bu sahadan gaz tedarik edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDE HEDEF: 120 GİGAVAT

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında büyük hedefleri olduğunu belirten Bayraktar, güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesinin 2035’e kadar 120 gigavata çıkarılmasının planlandığını aktardı. Bu hedefle birlikte Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması amaçlanıyor.