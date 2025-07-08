Enerjide yeni rota! Bakan Bayraktar Türkiye Today’de anlattı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Today’e yazdığı makalede Türkiye’nin enerji vizyonunu tüm ayrıntılarıyla anlattı. Altyapıdan nükleere, yerli üretimden Avrupa’ya alternatif güzergâhlara kadar Türkiye’nin ‘0’dan 100’e çıkış’ hedefini ortaya koyan yazı, yeni yol haritasının ana hatlarını çizdi.

Küresel enerji dönüşümünde daha etkili bir rol üstlenmeyi hedefleyen Türkiye, enerji stratejisini hem ulusal ölçekte hem de uluslararası arenada yeniden şekillendiriyor.

Son dönemde ev sahipliği yaptığı kritik toplantılar ve yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği, Türkiye'nin bölgesel iş birliklerini güçlendirdiği gibi yeni nesil enerji politikalarının tartışıldığı stratejik bir platform da oluşturuyor.

Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Today’de kaleme aldığı yazıda, ”Türkiye'nin enerji vizyonunu ayrıntılı biçimde ele alarak son 20 yılda yaşanan dönüşümden dışa bağımlılığı azaltacak yatırımlara, bölgesel krizlerde üstlenilen sorumluluktan Avrupa için oluşturulan alternatif güzergahlara kadar dikkat çeken başlıklara yer verdi.

Yazıda ayrıca küresel belirsizlikler, tedarik güvenliği, Avrupa'ya alternatif güzergahlar ve Suriye ile yürütülen enerji iş birliği gibi önemli konular da öne çıktı. Makaleden bazı satırlar ise şöyle:

"DÜNYADAKİ SON GELİŞMELER DENGELİ BİR ENERJİ STRATEJİSİ OLUŞTURMANIN ÖNEMİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR"

Bakan Alparslan Bayraktar, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyadaki son gelişmeler dengeli bir enerji stratejisi oluşturmanın önemini ortaya koymuştur. Sözlerime milenyum öncesi Türkiye ile şimdiki Türkiye arasında çok açık bir karşılaştırma yaparak başlamak istiyorum. Son 20 yılda kamu kurumlarında köklü bir yapısal değişim yaşanmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü ve istikrarlı liderliği sayesinde uzun vadeli hedefler, ileri görüşlülük ve diplomasinin hayata geçirilmesinin yanı sıra daha pratik çözümler de ön plana çıkmıştır."

"ENERJİ SEKTÖRÜNDE 0'DAN 100'ÜN ÜZERİNE ÇIKTIK"

Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanındaki dönüşümüne dikkat çekerek şunları yazdı:

"Benzer bir vizyon, sayısız strateji ve politika düzenlemesiyle 0'dan 100'ün üzerine çıktığımız enerji sektörünün dönüşümünü de yönlendirmektedir. Enerji piyasasındaki reformlar özel sektörden birkaç yüz milyar dolar yatırım çekmiştir. Türkiye'nin enerji alanındaki devriminde yaşanan olayların birbiriyle ilişkisi, dirençli politikaların ve gerçek uygulamaların neye benzediğini gösteren güzel bir örnektir."

Türkiye, enerji verimliliğine 2030'a kadar 20 milyar dolardan fazla yatırım yapacak.

"ALTYAPIMIZI ACİLEN GÜNCELLEDİK" Bakan Bayraktar, enerji reformlarındaki kritik adımları şöyle anlattı: "Atılan ilk adımlar arasında altyapımızın acilen güncellenmesi, ardından hidrokarbon aramaları ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine yönelik kapsamlı destek yer aldı. Eş zamanlı olarak, büyük ölçekli nükleer enerji santrallerinde somut sonuçlar elde etmenin yollarını aradık ve bir zamanlar hayal gibi görünen şey, Akkuyu'nun Akdeniz kıyısında inşa edilen ilk nükleer enerji santrali (NGS) ile gerçeğe dönüşüyor ve Türkiye nükleer enerjiden yararlanmaya her zamankinden daha yakın. Ulusal enerji politikalarımızı geliştirirken, bölgenin enerji güvenliğini sağlamak için rotaları özenle çizilen yoğun bir enerji diplomasisi trafiği de yaşanıyordu." İlgili Haber Pentagon'un operasyon elemanı Rubin İsrail'in kapısını çaldı! "Akkuyu’yu bombalayalım" "EN BÜYÜK ZORLUKLARDAN BİRİ DIŞA BAĞIMLILIKTI" Enerjide dışa bağımlılığa vurgu yapan Bakan Bayraktar şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri enerjide dışa bağımlı olmak ve hızla artan nüfusun enerjiye erişim hakkının ekonomik bir şekilde karşılanmasıydı." İlgili Haber Çin'de manşetler Türkiye için atıldı: Yeni enerji imparatorluğu doğuyor! Merkezi Ankara "TÜRKİYE ARTIK ENERJİSİNİ ÜRETİYOR" Enerji üretiminde bağımsızlığa vurgu yapan Bayraktar, şu cümlelere yer verdi: "Bugün Türkiye artık enerji ihtiyacını sadece ithal etmekle kalmıyor, kendi enerjisini de üretiyor. Gabar'ın dağlarından masmavi denizlere kadar Türkiye, tüm hanelere kendi kaynaklarından elektrik ve gaz sağlamaya yaklaşıyor." "YENİLENEBİLİR ENERJİ %60'I AŞTI" Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerini de açıkladı: "Yenilenebilir enerji kaynakları artık Türkiye'nin elektrik üretiminin %60'ından fazlasını oluşturuyor. Geçen yıl Bakü'deki COP toplantısında, mevcut güneş ve rüzgar kapasitemizi dört katına çıkararak 120 gigawatt'a ulaşmayı hedeflediğimizi duyurduk." "ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMELİYİZ" Bakan Bayraktar, enerji politikalarının gerekliliğini şu sözlerle anlattı: "Ülke genelinde hızlı bir sanayileşme ve kentleşme oranıyla birlikte artan nüfus, enerji faturalarını mümkün olduğunca düşük tutmak ve enerji arz güvenliğini sağlamak için üretmeye ve araştırmaya devam etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Bu aynı zamanda tek bir kaynağa bağımlılığı azaltmak için enerji tedarik portföyünü artırmak anlamına da gelmektedir (belirsizlik zamanlarında acil durum önlemlerinden kaçınmak)." "SINIRLARIMIZIN ÖTESİNE İNSANİ BİR ENERJİ YAKLAŞIMI" Türkiye'nin bölgesel enerji stratejisini anlatan Bayraktar şunları yazdı: "Türkiye sadece ulusal enerji politikalarını geliştirmekle kalmıyor. Sınırlarımızın ötesine uzanarak, enerjiye yönelik insani yaklaşımımız niyetlerimizi bölgeye doğru genişletmektedir. Bunu, kendi altyapısı hazır olana kadar ülkede sürekli akış için ihtiyaç duyulan acil elektrik miktarı için başarılı bir işbirliği yaptığımız Suriye'de görebiliriz." "AVRUPA'YA ALTERNATİF GÜZERGAHLAR SAĞLADIK" Enerji diplomasisindeki rolü vurgulayan Bakan Bayraktar şu ifadeleri kullandı: "Ayrıca Türkiye, Batı'ya yönelik olarak, bölgedeki gerginliklerin ardından kıtada belirsizlik baş gösterdiğinde Avrupalı komşularına alternatif güzergahlar sağlamıştır."

Hürmüz Boğazı

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLEDİK"

Bölgesel gelişmelere değinen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı'ndaki son baskı yakından izlediğimiz bir olaydı. Olayların yatışmasını memnuniyetle karşılıyor ve ateşkesin tüm bölgeye yayılması haberlerini dört gözle bekliyoruz."

"TÜRKİYE ENERJİ FIRSATLARI SUNUYOR"

Son olarak Bayraktar Türkiye'nin vizyonunu özetledi:

"Bugün Türkiye, yurtiçinde ve ötesinde enerji fırsatları sunmaktadır. Politikalarımız uzun vadeli enerji hedeflerine dayanmaktadır ve ana hedefimiz tüm vatandaşlarımız için uygun fiyatlı ve sürekli enerji sağlamaktır. Enerji politikaları ve uygulamaları konusunda 20 yılı aşkın bir deneyime sahip olan ülkemiz, stratejik bir uygulama için uzun vadeli çözümler gerçekleştirme konusundaki bilgi birikimini sunabilecek konumdadır."

ALPARSLAN BAYRAKTAR KİMDİR?

Alparslan Bayraktar, 2016-2018 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü ve Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. 2010-2016 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda kurul üyeliği; 2018-2023 yılları arasında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı'nın 3 Haziran 2023 tarihli ve 2023/284 sayılı Kararnamesi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak atanmıştır. Kamu görevinden önce Türkiye'de ve yurt dışında özel sektörde çalıştı.

Bayraktar ayrıca Uluslararası Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu (ICER) ve Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği'nin (ERRA) başkanlığını yapmış olup, halen Dünya Enerji Konseyi Türkiye'nin başkanlığını yürütmektedir.