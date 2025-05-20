Gabar’da üretim 81 bin varile ulaştı! Gençler artık dağa petrol için çıkıyor

Gabar’da günlük petrol üretiminin 81 bin varile ulaştığını açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Türkiye’deki günlük ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 8’ini sadece buradan karşılar hâle geldik. Buralarda 3 binin üzerinde çoğunluğu bu bölgenin insanı genç kardeşimiz çalışıyor” dedi.

AKİF BÜLBÜL ŞIRNAK - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide en önemli projelerden birinin Gabar’da gerçekleştirilen petrol arama ve üretimi projesi olduğunu söyledi.

19 Mayıs kutlamaları kapsamında Gabar Dağı’ndaki Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu’nda düzenlenen ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile farklı partilerden 40’a yakın milletvekilinin katıldığı programda konuşan Bakan Bayraktar, gençlerle Türkiye’nin enerji bağımsızlığında en önemli projelerden Gabar’daki petrol üretim sahasında olduklarını ifade ederek, “2021 yılında başladığımız bu keşifle bugün 81 bin varillik günlük üretime ulaşarak Türkiye’deki günlük ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 8’ini sadece buradan karşılar hâle geldik. Elbette daha yapacak çok işimiz var, çok önemli yeni keşif bölgelerimiz var” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Karadeniz’den yeni bir müjde verdiğini hatırlatan Bayraktar, “Yaklaşık 75 milyar metreküplük yani bizim konutlarımızda kullandığımız doğalgazı 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacak yeni rezerv keşfimizi halkımızla, insanımızla paylaştı. Öncelikle bunun tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Orada da hem üretim hem de yeni keşif çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara Temsilcimiz Akif Bülbül ile Gabar’da Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu’ndan çıkarılan petrol numunesini inceledi.

ŞIRNAK GÖÇ ALAN BİR ŞEHİR HÂLİNE GELDİ

Bir o kadar önemli projenin de Gabar’da 81 bin varile ulaşan günlük üretim olduğunu kaydeden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yeni sahalar, yeni keşiflerle inşallah daha da büyüyerek Türkiye’nin enerjideki dışa bağımlılığını düşürecek ve önümüzdeki dönemde çok daha güçlü şekilde ekonomimize katkı yapacak bir proje. Bu projenin sadece ekonomik değeri yok aynı zamanda bu bölgeye yaptığı katkı bakımından da çok daha büyük bir anlamı var. Malumunuz bu bölge terörle anılan, gidilemeyen bir bölgeydi. Ama hamdolsun burada, bu dağlarda 680 kilometre yol ağı yaptık. Buralarda 3 binin üzerinde çoğunluğu bu bölgenin insanı genç kardeşimiz çalışıyor. Artık bu bölgenin gençleri burada kalmaya, Şırnak göç veren değil, göç alan bir şehir haline gelmeye başladı. Dolayısıyla bunun katkısı bence ekonomik katkısı kadar kıymetli. "

BU YILKİ HEDEF 110 YENİ KUYU

Gabar’da Eylül 2021’den itibaren 150 kuyu kazılırken, bunların 113’ü üretime alındı. Bu yıl ise 40 kuyunun sondajı tamamlandı. Hâlihazırda 30 kuyuda sondaj devam ediyor. Yıl sonuna kadar 110 kuyunun tamamlanması öngörülüyor.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: BU DAĞLARDA KARDEŞLİK TÜRKÜLERİ SÖYLENECEK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hem 19 Mayıs hem de ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin gerçekleşmeye başladığı bir dönemde Gabar’daki önemli bir petrol üretim sahasında olmaktan şeref ve onur duyduğunu belirtti. Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu’nun sadece bir kuyu değil Türkiye’nin tam bağımsızlık idealinin bir simgesi olduğunu belirten Kurtulmuş, “Bu dağlarda, arabayla geldiğimiz yollarda bir müddet öncesine kadar bombalar patlıyor, silahlar patlıyor, terör kol geziyordu. Artık bu dağlarda korku, ölüm değil, bu dağlarda kurşunlar, bombalar değil, bu dağlarda kardeşlik türküleri söylenecek, bu dağlarda hep beraber birlik ve beraberlik şarkıları söylenecek. Bu vesileyle terörün ortadan kaldırılması için büyük bir mücadele veren, canı pahasına bu mücadelede destanlar yazan kahramanlarımızı da minnetle, şükranla yâd ediyoruz” dedi.