Gabar'da 19 Mayıs! Numan Kurtulmuş: Bu kuyu tam bağımsızlığın simgesi

Gabar Dağı'nda 19 Mayıs kutlamalarına katılan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Bakan Bayraktar 'Terörsüz Türkiye' sürecine işaret edip rezerv alanının kente getirilerine değindi. Kurtulmuş, "Bu sadece kuyu değil Türkiye'nin tam bağımsızlık simgesidir" derken Bakan Bayraktar, Şırnak'ın artık göç veren değil göç alan bir şehir haline geldiğini söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Şırnak'taki Gabar Dağı’nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla “Gençler ile Kortej Yürüyüşü”ne katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu.

Sözü ilk alan Bakan Bayraktar, Gabar'daki rezervin Türkiye'nin yüzde 8 ihtiyacını karşıladığını söylerken Şırnak'ın ardında göç veren değil göç alan bir şehir haline geldiğini anlattı.

Bayraktar'ın açıklaması şöyle:

Gabar'da günlük petrol üretimi 81 bin varile ulaştı.

Sayın cumhurbaşkanımız Karadeniz'den yeni bir müjde verdi. 75 milyar metreküplük yeni rezerv keşfimizi paylaştı. Bunun hayırlı olmasını diliyorum.

Buradaki çalışmalarımız devam diyor.

Gabar, enerjide dışa bağımlılığı düşürecek bir proje. Bu bölge terörle anılan bir bölgeydi. 680 km'lik yol ağı yaptık burayı. Şırnak göç veren değil göç alan şehir haline geldi.

Ardından sözü alan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine değinip "Artık bu dağlarda birlik ve beraberlik şarkıları söylenecek" dedi.

"BU KUYU TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZLIK SİMGESİ"

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

Çok anlamlı bir gün. Çok anlamlı bir dönem burada gençlerle birlikte 19 Mayıs Genlik ve Spor Bayramı dolayısı ile bu yürüyüşü gerçekleştiriyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bir zamanlar terörün kol gezdiği bu coğrafyada barışın hükümdar olduğu dönemin başındayız. Burada törenlerimizi icra edeceğiz. Barışın, kardeşliğin, dostluğun, bin yıllık Türk-Kürt kardeşliğinin bundan sonra kıyamete kadar sürmesini temenni eden çok güçlü mesajı bugün buradan vereceğiz.

Bulduğumuz doğal gaz keşfinin sadece keşif olmadığını biliyoruz. Bölgesel krizlerin aşılmasıyla birlikte ülkemizin enerjide hap haline gelmesi muhtemeldir.

Bu sadece kuyu değil Türkiye'nin tam bağımsızlık simgesidir.

(Terörsüz Türkiye) Artık bu dağlarda korku, ölüm, kurşunlar, bombalar değil; kardeşlik türküleri, birlik ve beraberlik şarkıları söylenecek.

Terörün ortadan kaldırılması için büyük mücadele veren kahramanlarımızı minnetle yad ediyoruz.

TBMM'DE KOMİSYON KURULACAK MI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı'nın çağrısıyla 'Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu' kurulması teklif ve temennimizdir" açıklamasının hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, şöyle dedi: