Dikey Gaz Koridoru ile enerjide stratejik adım! Avrupa’nın arz güvenliğinde Türkiye’nin rolü artıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Dikey Gaz Koridoru Projesi’nde atılacak adımları açıkladı. Bakan Bayraktar, proje ile Türkiye’nin Avrupa’nın arz güvenliğindeki rolünü daha da güçlendireceğine dikkat çekti.

HABER MERKEZİ ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin Güney-Kuzey yönünde ilave gaz miktarlarını iletilmek ve enerji arz güvenliğini sağlamak maksadıyla geliştirdiği Dikey Gaz Koridoru Projesi ile Türkiye’nin Avrupa’nın arz güvenliğindeki rolünü daha da güçlendireceğine dikkat çekti.

Bayraktar “Türkiye, sahip olduğu konum, altyapı ve gaz tedarik çeşitliliği ile bu alanda etkisini arttırmakta olup, bu ve benzeri projelerin ülkemizin doğalgaz ticaret hacmini ve enerji diplomasisindeki rolünü güçlendireceği öngörülmektedir. Bununla birlikte Dikey Gaz Koridoru Projesi’nden bağımsız olarak ülkemiz ile Bulgaristan başta olmak üzere bölge ülkeleriyle ihracat kapasitesinin artırılması konusunda çeşitli görüşmeler ve çalışmalar yapılmaktadır” dedi.

İŞ BİRLİKLERİ İVME KAZANDI

Öte yandan; bölge ülkeleriyle gerçekleştirilen iş birliklerinin son dönemde ciddi bir ivme kazandığını belirten Bayraktar “Ülkemizin sahip olduğu altyapı imkanları, iş birliklerinin artırılması noktasında hâlihazırda ciddi bir potansiyel barındırmaktadır. Bölge ülkeleriyle olan iş birliklerimizin kapsamının genişletilmesi konusunda ise ilgili taraflarla teknik ve ticari konularda kesintisiz olarak iletişime devam edilmektedir” dedi. Bayraktar, Türkiye’nin; farklı tedarikçilerden sağladığı doğalgazı; şeffaf, kesintisiz ve rekabetçi şartlarda bölgeye sunarak hem gaz ticaret merkezi olma pozisyonunu hem de bölgenin enerji arz güvenliğini pekiştirdiğini vurguladı.

Yıllık 10 milyar metreküp taşıma kapasitesine sahip olacak Dikey Gaz Koridoru Projesi’nde inşa süreci mayıs ayı sonunda başladı. Proje çerçevesinde Yunanistan’daki Revithoussa LNG terminalinde sıvılaştırılan doğalgaz, Bulgaristan üzerinden Romanya, Macaristan, Slovakya ve Moldova’ya ulaştırılacak. Uzun vadede Ukrayna’ya kadar uzanması hedeflenen sistem, Avrupa’nın Rus gazına olan bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.

16 MİLYON HANEYE KARADENİZ GAZI

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda önemli mesafe katettiğini ifade eden Bakan Bayraktar “Karadeniz’de Sakarya gaz sahasında günlük 9,5 milyon metreküp gaz üretiyoruz. Bugün itibarıyla 4 milyon hanemiz bu gazı kullanıyor. 2026’da bu sayıyı 8 milyona, 2028’de ise 16 milyon haneye çıkaracağız. Yaklaşık 21,8 milyon konutun yüzde 70’i kendi gazımızla ısınacak” dedi.