Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > "Doğalgaz dünyada yüzde 32 düştü, Türkiye'de yüzde 117 arttı" iddiası! DMM açıkladı: 200 milyar TL'yi aşan sübvansiyon...
✓ DOĞRULUK KONTROLÜ

"Doğalgaz dünyada yüzde 32 düştü, Türkiye'de yüzde 117 arttı" iddiası! DMM açıkladı: 200 milyar TL'yi aşan sübvansiyon...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&quot;Doğalgaz dünyada yüzde 32 düştü, Türkiye&#039;de yüzde 117 arttı&quot; iddiası! DMM açıkladı: 200 milyar TL&#039;yi aşan sübvansiyon...
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Doğalgaz dünyada yüzde 32 düştü Türkiye'de yüzde 117 arttı" başlıklı haber hakkında açıklama yaptı. Enerji maliyetlerinin vatandaşa yansıtılmaması için güçlü bir sübvansiyon politikası izlendiği, doğalgaza yapılan fiyat düzenlemesinin enflasyonla mücadele hedefiyle uyumlu şekilde uygulandığı belirtildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, konutta kullanılan doğal gaz fiyatına yüzde 24,6 zam yapıldığını duyurdu. Yeni tarifenin 2 Temmuz'da yürürlüğe girdiği belirtildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu fiyat artışı sonrası gündeme gelen "Doğalgaz dünyada yüzde 32 düştü Türkiye'de yüzde 117 arttı" başlıklı haber hakkında, "Son 3 yılda enerji faturalarına 1 Trilyon TL’nin üzerinde sübvansiyon sağlanmıştır ve halihazırda doğalgaz faturalarında yaklaşık yüzde 44 oranında sübvansiyon uygulanmaktadır" açıklamasını yaptı.

DMM'den yapılan yalanlamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan, "Doğalgaz dünyada yüzde 32 düştü, Türkiye’de yüzde 117 arttı" başlıklı haber ve paylaşımlar, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik dezenformasyon içermektedir.

Söz konusu iddialar; Türkiye’nin sübvansiyon politikalarını bilinçli şekilde yok saymakta, enerji piyasalarındaki küresel dalgalanmaları göz ardı etmekte ve vatandaşlarımız nezdinde infial oluşturmayı amaçlamaktadır.

Türkiye’nin enerji politikaları, kamu yararı esas alınarak yürütülmekte olup aşağıda belirtilen başlıklarda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi önem arz etmektedir:

1. Türkiye, Enerji Maliyetlerini Vatandaşa Yansıtmamak İçin Güçlü Bir Sübvansiyon Politikası İzlemektedir

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti; enerji piyasalarındaki küresel dalgalanmalara rağmen vatandaşlarımızı korumak amacıyla güçlü sübvansiyon politikalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

Son 3 yılda enerji faturalarına 1 Trilyon TL’nin üzerinde sübvansiyon sağlanmıştır ve halihazırda doğalgaz faturalarında yaklaşık yüzde 44 oranında sübvansiyon uygulanmaktadır.

2025 yılında yalnızca doğalgaz için sağlanacak sübvansiyonun 200 milyar TL’yi aşması beklenmektedir. 2002 yılında 100 m³ doğalgazın asgari ücret içindeki payı yüzde 26 iken, bu oran günümüzde yüzde 5,9’a kadar gerilemiştir.

2. Yerli Doğalgaz Üretimi, Arz Güvenliğini Artırmaktadır

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye, stratejik yatırımlarına hız kesmeden devam etmektedir. Bu çerçevede son 10 yılda yerli doğalgaz arzı %59 oranında artırılmıştır.

Sakarya Gaz Sahası’nda günlük üretim kapasitesi 9,5 milyon m³ seviyesine ulaşmıştır. Osmangazi Üretim Platformu’nun devreye girmesiyle, bu kapasitenin 2026’da 20 milyon m³, 2028’de ise 40 milyon m³’e çıkarılması hedeflenmektedir.

3. Küresel Enerji Jeopolitiği, Doğalgaz Fiyatlarında Dalgalanmalara Yol Açmaktadır

Enerji piyasaları son yıllarda ciddi jeopolitik baskılara maruz kalmıştır: Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa’ya doğalgaz sağlayan dört ana hattın işlevselliğini ciddi biçimde azaltmıştır. OPEC’in arz kısıtlamaları, enerji fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır.

LNG piyasasındaki dalgalanmalar, Avrupa’yı daha pahalı ve riskli lojistik rotalara yöneltmiştir. Hürmüz Boğazı’ndaki jeopolitik gelişmeler, küresel enerji piyasalarını kırılgan hale getirmiştir.

Bu nedenle, "dünyada doğalgaz fiyatları düştü" iddiası bağlamından kopuk ve yanıltıcı bir değerlendirmedir. Uzman görüşü gibi sunulan bazı kıyaslamalar ise metodolojik olarak eksik ve yanıltıcıdır.

4. Fiyat Ayarlamaları Enflasyonla Mücadele Süreciyle Uyum İçindedir

Doğalgaza yapılan sınırlı fiyat düzenlemesi; ne keyfi bir uygulamadır ne de fahiş niteliktedir. Düzenlemeler; uluslararası piyasalardaki gelişmeler, döviz kuru, ithalat maliyeti ve sübvansiyon yükü gibi göstergeler dikkate alınarak ve enflasyonla mücadele hedefiyle uyumlu bir şekilde uygulanmaktadır.

Ayrıca, temmuz ayında yapılan fiyat düzenlemesinin, sosyal medyada öne sürüldüğü gibi, memur ve emekli maaş zamlarını etkileyecek bir zamanlamayla ilgisi bulunmamaktadır. Bu tür iddialar spekülatif olup herhangi bir bilimsel temele dayanmamaktadır.

Netice itibarıyla; ilgili gazetede yer alan ve sosyal medyada yayılan haberler, gerçeklikten uzaktır, devletin enerji politikalarını çarpıtmaktadır ve kamuoyunu bilinçli olarak yanıltmaya yöneliktir.

Enerji fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde yetkili ve resmî kaynakların açıklamalarına itibar edilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Doğruluk Kontrolü

Yanlış
İddia Sahibi: Karar Gazetesiİddia Orijinal Linki: Orjinaline Git

Duyan inanamıyor: Kıştan sakladılar, yazın satıyorlar! Dağlardan gelen serinlik tezgâhlarda...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ÖTV zammı belli oldu! Benzin, motorin, otogaz ve sigarada büyük fiyat artışı - EkonomiAkaryakıt ve sigarada büyük fiyat artışıEn düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK-Bağkur ve Emekli Sandığı temmuz zammı belli oldu - EkonomiEn düşük emekli maaşı ne kadar oldu?Bakan Ömer Bolat'tan 'fahiş fiyat' mesajı! "Üzerlerine gidilmeye devam edilecek" - EkonomiBakan Ömer Bolat'tan 'fahiş fiyat' mesajı!Memur zammıyla hepsi değişti! İşte yeni kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engelli aylıkları... - Ekonomiİşte yeni tazminat tavanı, yaşlılık ve engelli aylıklarıBorsada 6 aylık reel kayıp%-13,26: BİST 100’de 22 hisse ilk yarıda enflasyonu yendi! - EkonomiBİST 100’de 22 hisse ilk yarıda enflasyonu yendi!Haziran enflasyonunun ardından... İşte ilk yarıda yatırım araçlarının reel getirisi! - Ekonomiİşte ilk yarıda yatırım araçlarının reel getirisi!
Sonraki Haber Yükleniyor...