"Doğalgaz dünyada yüzde 32 düştü, Türkiye'de yüzde 117 arttı" iddiası! DMM açıkladı: 200 milyar TL'yi aşan sübvansiyon...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Doğalgaz dünyada yüzde 32 düştü Türkiye'de yüzde 117 arttı" başlıklı haber hakkında açıklama yaptı. Enerji maliyetlerinin vatandaşa yansıtılmaması için güçlü bir sübvansiyon politikası izlendiği, doğalgaza yapılan fiyat düzenlemesinin enflasyonla mücadele hedefiyle uyumlu şekilde uygulandığı belirtildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, konutta kullanılan doğal gaz fiyatına yüzde 24,6 zam yapıldığını duyurdu. Yeni tarifenin 2 Temmuz'da yürürlüğe girdiği belirtildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu fiyat artışı sonrası gündeme gelen "Doğalgaz dünyada yüzde 32 düştü Türkiye'de yüzde 117 arttı" başlıklı haber hakkında, "Son 3 yılda enerji faturalarına 1 Trilyon TL’nin üzerinde sübvansiyon sağlanmıştır ve halihazırda doğalgaz faturalarında yaklaşık yüzde 44 oranında sübvansiyon uygulanmaktadır" açıklamasını yaptı.

DMM'den yapılan yalanlamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan, "Doğalgaz dünyada yüzde 32 düştü, Türkiye’de yüzde 117 arttı" başlıklı haber ve paylaşımlar, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik dezenformasyon içermektedir.

Söz konusu iddialar; Türkiye’nin sübvansiyon politikalarını bilinçli şekilde yok saymakta, enerji piyasalarındaki küresel dalgalanmaları göz ardı etmekte ve vatandaşlarımız nezdinde infial oluşturmayı amaçlamaktadır.

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Türkiye’nin enerji politikaları, kamu yararı esas alınarak yürütülmekte olup aşağıda belirtilen başlıklarda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi önem arz etmektedir:

1. Türkiye, Enerji Maliyetlerini Vatandaşa Yansıtmamak İçin Güçlü Bir Sübvansiyon Politikası İzlemektedir

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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti; enerji piyasalarındaki küresel dalgalanmalara rağmen vatandaşlarımızı korumak amacıyla güçlü sübvansiyon politikalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

Son 3 yılda enerji faturalarına 1 Trilyon TL’nin üzerinde sübvansiyon sağlanmıştır ve halihazırda doğalgaz faturalarında yaklaşık yüzde 44 oranında sübvansiyon uygulanmaktadır.

2025 yılında yalnızca doğalgaz için sağlanacak sübvansiyonun 200 milyar TL’yi aşması beklenmektedir. 2002 yılında 100 m³ doğalgazın asgari ücret içindeki payı yüzde 26 iken, bu oran günümüzde yüzde 5,9’a kadar gerilemiştir.

2. Yerli Doğalgaz Üretimi, Arz Güvenliğini Artırmaktadır

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye, stratejik yatırımlarına hız kesmeden devam etmektedir. Bu çerçevede son 10 yılda yerli doğalgaz arzı %59 oranında artırılmıştır.

Sakarya Gaz Sahası’nda günlük üretim kapasitesi 9,5 milyon m³ seviyesine ulaşmıştır. Osmangazi Üretim Platformu’nun devreye girmesiyle, bu kapasitenin 2026’da 20 milyon m³, 2028’de ise 40 milyon m³’e çıkarılması hedeflenmektedir.

3. Küresel Enerji Jeopolitiği, Doğalgaz Fiyatlarında Dalgalanmalara Yol Açmaktadır

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Enerji piyasaları son yıllarda ciddi jeopolitik baskılara maruz kalmıştır: Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa’ya doğalgaz sağlayan dört ana hattın işlevselliğini ciddi biçimde azaltmıştır. OPEC’in arz kısıtlamaları, enerji fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır.

LNG piyasasındaki dalgalanmalar, Avrupa’yı daha pahalı ve riskli lojistik rotalara yöneltmiştir. Hürmüz Boğazı’ndaki jeopolitik gelişmeler, küresel enerji piyasalarını kırılgan hale getirmiştir.

Bu nedenle, "dünyada doğalgaz fiyatları düştü" iddiası bağlamından kopuk ve yanıltıcı bir değerlendirmedir. Uzman görüşü gibi sunulan bazı kıyaslamalar ise metodolojik olarak eksik ve yanıltıcıdır.

4. Fiyat Ayarlamaları Enflasyonla Mücadele Süreciyle Uyum İçindedir

Doğalgaza yapılan sınırlı fiyat düzenlemesi; ne keyfi bir uygulamadır ne de fahiş niteliktedir. Düzenlemeler; uluslararası piyasalardaki gelişmeler, döviz kuru, ithalat maliyeti ve sübvansiyon yükü gibi göstergeler dikkate alınarak ve enflasyonla mücadele hedefiyle uyumlu bir şekilde uygulanmaktadır.

Ayrıca, temmuz ayında yapılan fiyat düzenlemesinin, sosyal medyada öne sürüldüğü gibi, memur ve emekli maaş zamlarını etkileyecek bir zamanlamayla ilgisi bulunmamaktadır. Bu tür iddialar spekülatif olup herhangi bir bilimsel temele dayanmamaktadır.

Netice itibarıyla; ilgili gazetede yer alan ve sosyal medyada yayılan haberler, gerçeklikten uzaktır, devletin enerji politikalarını çarpıtmaktadır ve kamuoyunu bilinçli olarak yanıltmaya yöneliktir.

Enerji fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde yetkili ve resmî kaynakların açıklamalarına itibar edilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."