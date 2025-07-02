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Doğalgaza zam mı geldi? EPDK'dan konut ve sanayide kullanılan gaz kararı gündeme geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Doğalgaza zam mı geldi? EPDK&#039;dan konut ve sanayide kullanılan gaz kararı gündeme geldi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konutlarda ve sanayide kullanılan doğalgaz ücretlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Yaşanan bu gelişmeyle beraber doğalgaza zam geldi mi? sorusu gündeme geldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Temmuz ayı itibarıyla geçerli olacak yeni doğalgaz tarifelerini paylaştı.

Yaz aylarında havaların ısınmasıyla beraber kombiler kapatıldı. Böylelikle doğalgaz faturaları daha düşük gelmeye başladı.

Küresel piyasalardaki hareketlilik ve enflasyonda yaşanan dalgalanmalar sebebiyle doğalgaz fiyatları merak konusu haline geldi.

Doğal gaza zam mı geldi? EPDK'dan konut ve sanayide kullanılan gaz kararı gündeme geldi - 1. Resim

DOĞALGAZA ZAM MI GELDİ? 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaza zam geldiğini duyurdu. Buna göre, konutta kullanılan doğalgaza yüzde 24.6, sanayide kullanılan doğalgaza ise yüzde 7.86 zam yapıldı.

Doğalgaza uygulanacak zamlı tarifelerin bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Doğal gaza zam mı geldi? EPDK'dan konut ve sanayide kullanılan gaz kararı gündeme geldi - 2. Resim

DOĞALGAZ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), belirledikler bütçe hedefleri doğrultusunda doğalgaz toptan satış fiyatlarında güncellemeye gidildiğini duyurdu.

Buna göre, Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin internet adresi üzerinden paylaşıldığı doğalgaz toptan satış fiyatları sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 7,86, konut tüketicileri için ise ortalama yüzde 24,6 oranında arttı.

Doğal gaza zam mı geldi? EPDK'dan konut ve sanayide kullanılan gaz kararı gündeme geldi - 3. Resim

DOĞALGAZ ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

EPDK'den yapılan yazılı açıklamada "Doğalgaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidilmiştir. BOTAŞ'ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında, nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 7,86 konut tüketicileri için ise ortalama yüzde 24,6 oranında artış söz konusudur. Yeni tarifeler 2 Temmuz 2025 tarihi itibariyle geçerli olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Buna göre, doğalgazda yapılan tarife değişikliklerinin 2 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı belli oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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