Çin'de manşetler Türkiye için atıldı: Yeni enerji imparatorluğu doğuyor! Merkezi Ankara

Enerji diplomasisinde kartlar yeniden dağıtılıyor. Çin’in resmi haber ajansı Xinhua ile küresel enerji analiz ağı Petroleum Economist, Türkiye’nin son yıllarda attığı stratejik adımları "oyun değiştirici” olarak tanımladı. Yerli üretimden uluslararası ortaklıklara, gaz merkezinden nükleere kadar geniş bir vizyonla ilerleyen Ankara için “Sadece bir tüketici değil, artık enerji haritasını çizen bir güç” ifadeleri kullanıldı.

Enerji bağımlılığını azaltma hedefiyle yurt içinde ve dışında büyük projelere imza atan Türkiye, küresel medyanın dikkatini çekti. Dünya çapında saygın yayın organları Ankara’nın enerji politikasını "jeopolitik ustalık" olarak tanımladı.

Petroleum Economist’in kapsamlı analizinde, Türkiye’nin Afrika ve Asya’daki petrol ve gaz rezervlerine yönelik yatırımlarına ve Karadeniz’deki doğal gaz üretimiyle birlikte izlediği çok yönlü enerji stratejisine vurgu yapıldı.

Dergi, Türkiye'nin birincil enerji ithalatına bağımlılığını azaltma çabasını "kararlı ve dönüştürücü" olarak niteledi.

"Türkiye'nin amacı sadece kaynak çeşitliliği değil; bölgesel enerji ticaretinin merkezi olmak."

Makale, Türkiye'nin hem Karadeniz’deki gaz keşifleri hem de Afrika ve Asya’daki petrol ve doğalgaz yatırımlarıyla, enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediğini belirtti. 2024 yılına dair verilere göre Türkiye, 52 milyar metreküp gaz ithal ederken, yalnızca 2,4 milyar metreküp yerli üretim yaptı. Bu tabloyu değiştirmek için Ankara’nın attığı adımlar “cesur ve çok yönlü” olarak tanımlandı.

Söz konusu analizde ayrıca Ankara’nın TPAO üzerinden yurt dışında arama haklarını garanti altına alma stratejisi, doğalgaz altyapı yatırımları ve 2035 hedefiyle 120 GW’lık yenilenebilir enerji planı öne çıkarıldı.

XİNHUA: TÜRKİYE ARTIK ENERJİ İTHALATÇISI DEĞİL, ENERJİ VİZYONERİ

Çin’in resmi ajansı Xinhua, Türkiye'nin petrol üretiminde rekor seviyelere ulaştığını ve doğalgazda hedeflediği üretim artışıyla enerji güvenliği alanında bir paradigma değişimi yaşadığını yazdı. Haberde, Sakarya Gaz Sahası’nın devreye girmesiyle birlikte Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda dev adımlar attığı kaydedildi.

"Türkiye, enerji güvenliğini sağlama konusunda bölgesel bir güç olma yolunda ilerliyor."

Xinhua ayrıca Silivri ve Tuz Gölü gaz depolama tesislerinin genişletilmesini, bu yöndeki "sessiz ama hayati yatırımlar" arasında gösterdi. Raporda, Senegal, Somali ve Libya gibi ülkelerdeki yeni sondaj girişimlerinin de Türkiye'nin küresel enerji diplomasisinde yükselen rolüne işaret ettiğine dikkat çekildi.