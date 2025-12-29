İhlas Haber Ajansı
Terör örgütü DEAŞ'ın finansörü Bursa'da yakalandı
Son dakika... Bursa'nın İnegöl ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı öne sürülen şahıs polis ekiplerince yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri Mersin ilindeki teröre finansman sağladığı öne sürülen E.Y.'nin İnegöl'de olduğu bilgisine ulaştı.
SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI
Ekipler şüphelinin saklandığı yeri tespit etti. Ekipler düzenlenen operasyonla şahsı yakalayıp gözaltına aldı. Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
