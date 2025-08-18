Filistin Başbakanı duyurdu! "Gazze’yi yönetecek komite geliyor"

Mısır’a resmi ziyarette bulunan Başbakan Mustafa, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Gazze-Mısır sınırındaki Refah Kapısı’nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Filistin Başbakanı, Gazze Şeridi’ni yönetmek üzere yakında geçici bir komite ilan edeceklerini açıkladı:

"Yakında, Arap Zirvesi ve uluslararası organların kararlarında öngörüldüğü gibi, Filistin hükümeti olan ve Gazze'deki devlet kurumlarının çalışmalarının tüzüğe uygun olarak yeniden etkinleştirilmesi olan bir geçici komite olan Gazze Şeridi'nin işlerini yönetmek için yakında bir komite açıklayacağız."

"REFAH KAPISI HALK İÇİN HAYAT KAPISI OLMALI"

Mustafa, Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere yakında geçici bir komite ilan edeceğiz" dedi.

Refah Kapısı’nın halk için bir hayat hattı olması gerektiğini vurgulayan Mustafa, İsrail’in aç bırakma ve yerinden etme politikalarını kabul etmediklerini ifade etti.

İlgili Haber Netanyahu itiraf etti! İsrail büyük işgale başladı

"ULUSLARARASI TOPLUM HAREKETE GEÇMELİ"

Filistin Başbakanı, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, İsrail’in abluka ve açlık politikasını durdurmaya zorlanması gerektiğini kaydetti.

Mustafa, Gazze’nin iki yakasının birleşmesini hedeflediklerini belirterek, "Gazze’de örgütlü yeni bir siyasi yapı kurmak yerine mevcut resmi kurumları yeniden etkinleştireceğiz" diye konuştu.

KAHİRE'DE YENİDEN İMAR KONFERANSI

Gazze’de savaşın sonlandırılması ve yeniden inşanın hızla başlaması gerektiğine işaret eden Mustafa, bu süreçte Mısır ile işbirliğini sürdüreceklerini aktardı.

Başbakan, Kahire’de Gazze’nin yeniden imarı için bir uluslararası konferans düzenlemeyi planladıklarını iletti.