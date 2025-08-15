Netanyahu itiraf etti! İsrail büyük işgale başladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “Nil’den Fırat’a kadar uzanan” bir hedef peşinde olduğunu belirtmesinin ardından siyonist yönetim bölgedeki işgal çabalarını hızlandırdı. İsrailli aşırı sağcı milletvekili Şaron Gal, bir süre önce Netanyahu’ya “Büyük İsrail”i simgeleyen bir ‘muska’ hediye etti. İ24 News muhabirinin, Büyük İsrail vizyonuna karşı bir bağ hissedip hissetmediği sorusuna Netanyahu “Çok” cevabını vermişti. ‘Büyük İsrail’ tabiri iktidardaki Likud partisinin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky de dâhil olmak üzere bazı Siyonistler tarafından, günümüz İsraili’nin yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanılıyor.

100 BİN ASKER ÇAĞRILACAK

Netanyahu’nun ‘Büyük İsrail’ sözlerinin ardından İsrail ordusu, Gazze şehrini işgal etmek için 80 bin ila 100 bin yedek askeri çağırmaya hazırlanıyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in üç gün önce Gazze’nin işgal planını onaylamasının ardından Zeytun Mahallesine saldırılar artırıldı. Bölgedeki evlerin tamamen yıkılması için yoğun bombardıman başlarken, Zamir’in belirlediği ön çerçeveye göre Gazze’ye binlerce İsrail askeri girecek. Yedioht Ahronot gazetesinin haberine göre, işgal için yedek askerlere bu hafta içinde tebligat gönderilecek. Gazze kenti ile Gazze Şeridi’nin kuzey bölgelerinin işgalinin 2026 yılına kadar sürmesi planlanıyor.

Gazze’yi tamamen işgal etmeye çalışan İsrail, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria’daki Filistin topraklarını da gaspediyor. The Times of Israel gazetesinin haberine göre, ırkçı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich “Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak” için E1 projesini onaylayacağını açıkladı. Smotrich “Uluslararası toplumdan gelen baskılara rağmen Ma’ale Adumim yerleşimini Kudüs’e bağlamıştık. Şimdi Kudüs ile Ma’ale Adumim arasına yeni konutlar inşa edilecek” dedi. İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu 20 Ağustos’ta, E1 projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konutun inşası planına nihai onay vermek için toplanacak.

BATI ŞERİA’YI BÖLECEK

İsrail, Doğu Kudüs’ün bir parçası olan, fakat Utanç Duvarı ile Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye’nin yakınına işgal konutlarından oluşan Ma’ale Adumim’i kurmuştu. Şimdi ise Kudüs ile Ma’ale Adumim yerleşim birimi arasına yeni yerleşim birimleri kurarak, Kudüs’ü kıskaca almayı ve çevresinde kalan Filistin topraklarını yutmayı hedefliyor. Ayrıca bu adım, Batı Şeria’nın kuzeyini güneyinden ayırmayı, Kudüs’ün Filistin topraklarından izole edilmesini, Filistin devletinin hayat bağlarının koparılmasını amaçlıyor. İsrail bunu gerçekleştirmek için 5 binden fazla Filistinliyi daha topraklarından sürmeye hazırlanıyor.

TÜRKİYE’DEN TEPKİ

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in E1 planını kınayarak “Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü fiilen birbirinden ayıracak olan bu adım, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayıyor” şeklinde açıklama yaptı.