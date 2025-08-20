Yılda 1 defa oluyor! Yarım saat sürüyor: Ardahan'da ortaya çıktı

Ardahan'da, 'bir günlükler' ve 'mayıs sinekleri' olarak adlandırılan ve kelebeği andıran sineklerin "ölüm uçuşu" geçen yıla oranla 3 hafta geç başladı.

Görüntüsü ile kelebeği andıran ve 'bir günlükler' olarak adlandırılan sinekler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ardahan'da ölüm uçuşunu gerçekleştirmeye başladı. Aydınlatma lambası etrafında toplanan sineklerin, yaklaşık bir hafta boyunca bu uçuşu sürdürmesi bekleniyor.

YARIM SAAT SONRA GELEN ÖLÜM

Ardahan'da görüntüleri ile kelebeği andıran çok sayıda sinek, akşamın çökmesiyle Ardahan Köprüsü ile Ardahan Kalesi'nin alt kısmındaki aydınlatma lambalarının etrafını sarmaya başlıyor. Sineklerin yaklaşık yarım saat süren bu görsel şöleni, ölümleriyle noktalanıyor. Geçen yıl da aynı bölgede aydınlatma lambaları etrafında toplanan sineklerin, yaklaşık bir hafta daha 'ölüm dansını' sürdürmesi bekleniyor.

Kelebeklerin ölüm dansını izlemek için tarihi köprüye geldiklerini söyleyen Ceren Odabaşı, "Ardahan'da yine kelebeklerin ölüm dansı başladı. Bu bizler için kış demek. Zaten bizim kışımız çok çetin geçiyor. Ama bu görsel şölen aslında bizi hem duygulandırıyor hem mutlu ediyor. Evet hoş geldin kış diyorum" dedi.