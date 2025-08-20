Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yılda 1 defa oluyor! Yarım saat sürüyor: Ardahan'da ortaya çıktı

Yılda 1 defa oluyor! Yarım saat sürüyor: Ardahan'da ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yılda 1 defa oluyor! Yarım saat sürüyor: Ardahan&#039;da ortaya çıktı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bir günlükler veya 'mayıs sinekleri' olarak bilinen ve ömürleri yaklaşık 24 saat olan sinekler ölüm uçuşlarını bu sefer de Ardahan'da gerçekleştirdi. Sinekler aydınlatma lambasının etrafında yarım saat süren uçuşun ardından kar tanesi gibi yere düştü.

Ardahan'da, 'bir günlükler' ve 'mayıs sinekleri' olarak adlandırılan ve kelebeği andıran sineklerin "ölüm uçuşu" geçen yıla oranla 3 hafta geç başladı.

Görüntüsü ile kelebeği andıran ve 'bir günlükler' olarak adlandırılan sinekler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ardahan'da ölüm uçuşunu gerçekleştirmeye başladı. Aydınlatma lambası etrafında toplanan sineklerin, yaklaşık bir hafta boyunca bu uçuşu sürdürmesi bekleniyor.

Yılda 1 defa oluyor! Yarım saat sürüyor: Ardahan'da ortaya çıktı - 1. Resim

YARIM SAAT SONRA GELEN ÖLÜM

Ardahan'da görüntüleri ile kelebeği andıran çok sayıda sinek, akşamın çökmesiyle Ardahan Köprüsü ile Ardahan Kalesi'nin alt kısmındaki aydınlatma lambalarının etrafını sarmaya başlıyor. Sineklerin yaklaşık yarım saat süren bu görsel şöleni, ölümleriyle noktalanıyor. Geçen yıl da aynı bölgede aydınlatma lambaları etrafında toplanan sineklerin, yaklaşık bir hafta daha 'ölüm dansını' sürdürmesi bekleniyor.

Yılda 1 defa oluyor! Yarım saat sürüyor: Ardahan'da ortaya çıktı - 2. Resim

Kelebeklerin ölüm dansını izlemek için tarihi köprüye geldiklerini söyleyen Ceren Odabaşı, "Ardahan'da yine kelebeklerin ölüm dansı başladı. Bu bizler için kış demek. Zaten bizim kışımız çok çetin geçiyor. Ama bu görsel şölen aslında bizi hem duygulandırıyor hem mutlu ediyor. Evet hoş geldin kış diyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

