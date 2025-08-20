Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Kıbrıs’a uçmak artık daha ucuz! Tek yön 6 bin lira tarifesi KKTC'ye turist çekecek

Kıbrıs’a uçmak artık daha ucuz! Tek yön 6 bin lira tarifesi KKTC'ye turist çekecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kıbrıs’a uçmak artık daha ucuz! Tek yön 6 bin lira tarifesi KKTC&#039;ye turist çekecek
KKTC, Uçak Bileti, Seyahat, Fiyatlar, Hava Ulaşımı, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yönelik hava ulaşım hizmetlerinde rekabetin artırılması ve bilet fiyatlarının makul seviyelerde tutulması maksadıyla çalışma yapıldığını kaydetti.

HABER MERKEZİ / ANKARA - KKTC’ye uçuş gerçekleştiren havayolu şirketlerinin uyguladığı bilet fiyatlarının yüksekliğine yönelik milletvekillerinin yazılı soru önergelerini cevaplayan Uraloğlu “KKTC’ye uçuş düzenlemek isteyen tüm hava yolu şirketlerinin uçuş izin talepleri, teknik ve hukuki şartları sağlamaları kaydıyla olumlu değerlendiriliyor. Böylelikle piyasaya yeni hava yollarının girişi teşvik edilmekte, rekabet ortamı güçlendirilmekte ve yolcuya daha uygun fiyatlarla seyahat imkânı sunulması hedefleniyor” dedi.

Uraloğlu, temmuz ayında THY ve AJet tarafından hayata geçirilen Ada Kıbrıs Projesi ile KKTC’nin orijinal ada kültürünü, doğal güzelliklerini, tarihîmirasını ve gastronomi zenginliklerini küresel ölçekte görünür kılmak, Ada’yı turizmde hak ettiği konuma taşımanın amaçlandığını hatırlattı.

CAZİP HÂLE GELECEK

Bakan Uraloğlu “Ada Kıbrıs Projesi çerçevesinde, İstanbul ve KKTC arasında her gün düzenlenecek iki seferde de erişilebilir fiyat politikasıyla hareket edilecek. Bu iki seferde tek yön 6 bin lira tavan fiyat tarifesiyle yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi hâline getirecek” dedi.

DENİZ YOLU ÜCRETLERİ

Uraloğlu, deniz yolu taşımacılığında özelleştirme uygulamalarının benimsendiğini, özel sektör temsilcilerinin de serbest piyasa şartlarında bu tür taşımacılık faaliyetlerine arz talep dengesi içerisinde baktığını ve işletme maliyetleri çerçevesinde değerlendirildiğini hatırlattı. Uraloğlu “Bu kapsamda, Bakanlığımızca 10.07.2025 tarihi itibarıyla Mersin (Merkez), Taşucu ve Anamur’da faaliyet gösteren 4 adet firmanın 15 adet gemisine Girne ve Magosa’ya sefer yapmak üzere yurt dışı düzenli sefer izni verilmiştir” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Zorunlu hale geldi, modele göre kademeli geçiş olacak! Araçlarda kamera ve takip sistemi dönemi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Zorunlu hale geldi, modele göre kademeli geçiş olacak! Araçlarda kamera ve takip sistemi dönemi - EkonomiZorunlu hale geldi, modele göre kademeli geçiş olacak! Araçlarda kamera ve takip sistemi dönemiHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Refah artışının ön şartı fiyat istikrarı - EkonomiMehmet Şimşek'ten kritik mesaj!Ay sonuna kadar hayvan pazarlarının tamamının açılması bekleniyor! Şap hastalığı fiyatları etkilemedi - EkonomiHayvan pazarlarının tamamının açılması bekleniyor!Bir günde 88 kat kazandırdı: 11 bin dolarlık yatırım 1 milyon dolar oldu! - EkonomiBir günde 88 kat kazandırdıTHY, Air Europa’nın ortağı oldu! Latin Amerika pazarında büyüyecek - EkonomiTHY, Air Europa’nın ortağı oldu!Temmuz ayında 4 milyon varil üretildi! Türkiye 'enerjide tam bağımsızlık' yolunda ilerliyor - EkonomiTemmuz ayında 4 milyon varil üretildi!
Sonraki Haber Yükleniyor...