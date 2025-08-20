Kıbrıs’a uçmak artık daha ucuz! Tek yön 6 bin lira tarifesi KKTC'ye turist çekecek

HABER MERKEZİ / ANKARA - KKTC’ye uçuş gerçekleştiren havayolu şirketlerinin uyguladığı bilet fiyatlarının yüksekliğine yönelik milletvekillerinin yazılı soru önergelerini cevaplayan Uraloğlu “KKTC’ye uçuş düzenlemek isteyen tüm hava yolu şirketlerinin uçuş izin talepleri, teknik ve hukuki şartları sağlamaları kaydıyla olumlu değerlendiriliyor. Böylelikle piyasaya yeni hava yollarının girişi teşvik edilmekte, rekabet ortamı güçlendirilmekte ve yolcuya daha uygun fiyatlarla seyahat imkânı sunulması hedefleniyor” dedi.

Uraloğlu, temmuz ayında THY ve AJet tarafından hayata geçirilen Ada Kıbrıs Projesi ile KKTC’nin orijinal ada kültürünü, doğal güzelliklerini, tarihîmirasını ve gastronomi zenginliklerini küresel ölçekte görünür kılmak, Ada’yı turizmde hak ettiği konuma taşımanın amaçlandığını hatırlattı.

CAZİP HÂLE GELECEK

Bakan Uraloğlu “Ada Kıbrıs Projesi çerçevesinde, İstanbul ve KKTC arasında her gün düzenlenecek iki seferde de erişilebilir fiyat politikasıyla hareket edilecek. Bu iki seferde tek yön 6 bin lira tavan fiyat tarifesiyle yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi hâline getirecek” dedi.

DENİZ YOLU ÜCRETLERİ

Uraloğlu, deniz yolu taşımacılığında özelleştirme uygulamalarının benimsendiğini, özel sektör temsilcilerinin de serbest piyasa şartlarında bu tür taşımacılık faaliyetlerine arz talep dengesi içerisinde baktığını ve işletme maliyetleri çerçevesinde değerlendirildiğini hatırlattı. Uraloğlu “Bu kapsamda, Bakanlığımızca 10.07.2025 tarihi itibarıyla Mersin (Merkez), Taşucu ve Anamur’da faaliyet gösteren 4 adet firmanın 15 adet gemisine Girne ve Magosa’ya sefer yapmak üzere yurt dışı düzenli sefer izni verilmiştir” dedi.