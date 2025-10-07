Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Azerbaycan, 7 Ekim için bayraklarını yarıya mı indirdi? İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi

Azerbaycan, 7 Ekim için bayraklarını yarıya mı indirdi? İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi

Editör:
- Güncelleme:
Azerbaycan, 7 Ekim için bayraklarını yarıya mı indirdi? İletişim Başkanlığı&#039;ndan yalanlama geldi
Yaşam Haberleri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan “İsrail’in Gazze’ye yönelik 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Azerbaycan’da bayrakların yarıya indirildiği” iddiasını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, “İsrail’in Gazze’ye yönelik 7 Ekim’de başlattığı soykırımın yıldönümünde Azerbaycan’da bayrakların yarıya indirildiği” yönündeki paylaşımlar dezenformasyon ürünüdür.

Azerbaycan’ı Filistin karşıtı gibi göstermeye çalışan bu tür iddialar, kamuoyunu yanıltmayı, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini olumsuz etkilemeyi, kardeş ülke Azerbaycan’ın itibarını zedelemeyi, Türk İslam dünyası içindeki dayanışma algısını kırmayı ve Filistin halkına yönelik devam eden soykırımı gölgelemeyi hedefleyen bilinçli ve sistematik bir algı operasyonunun parçasıdır.

Kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi amaçlayan bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi ve resmî kaynaklardan yapılan bilgilendirmelerin dikkate alınması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Başkan Ertuğrul Doğan açıkladı: Uğurcan Çakır'dan gelen bonservis nereye harcandı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Bıçakla 15 aracın lastiğini patlatıp kaçtı - YaşamMahalleyi ayağa kaldıran olay: Bıçakla 15 aracın lastiğini patlatıp kaçtıProtez gözündeki parça burnuna kaydı, çile dolu günleri başladı! - YaşamProtez gözündeki parça burnuna kaydı, hayatı kabusa döndüTeknoloji kullanmadan yapılıyor! 100 bin liralık ibrik dikkat çekiyor - YaşamTeknoloji kullanmadan yapıyor: Fiyatı 100 bin TLÖldüklerini babalarının cenazelerinde öğrendiler! Şoke eden gerçek 27 sene sonra ortaya çıktı - YaşamÖldüklerini babalarının cenazelerinde öğrendiler!Karadeniz'in kabusu oldu! Ev ve araçları istila etti, vatandaşlar isyanda - YaşamEv ve araçları istila etti, vatandaşlar isyandaİstanbul'da sağanak başladı! Meteoroloji uyardı, gün boyu sürecek - Yaşamİstanbul'da sağanak başladı! Gün boyu sürecek
Sonraki Haber Yükleniyor...