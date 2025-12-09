Futbol dünyasında 'bahis' soruşturması kapsamında tutuklanan Murat Sancak, ifadesinde kimseden şike teklifi almadığını ve teklifte bulunmadığını söyledi.

Bahis soruşturmasında tutuklanan Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Ndao ve Ahmet Okatan'la birlikte tutuklanan Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, ifadesinde şike iddiaları reddetti.

SAVCILIĞIN SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Sancak’ın kaynağı hakkında bilgi, belge sunulamayan yüksek tutarlı nakit işlemlerinin tespit edildiği aktarıldı

Şüpheli Murat Sancak hakkında alınan MASAK raporuna yer verilen sevk yazısında, 2017 yılı ve sonrasında kendi hesapları arasında gerçekleştirdiği işlemler hariç toplam bin 157 işlemde 1 milyar 226 milyon 831 bin 677 lira tutarlı para transferi aldığı, 8 bin 799 işlemde 1 milyar 197 milyon 469 bin 550 lira tutarlı para transferi gönderme işleminin bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Sancak’ın kendisinin ve ortağı olduğu Adana Demirspor Kulübü, Adana Demirspor Futbol A.Ş. ve Adana Demirspor Sportif Yatırımlar ve Ticaret A.Ş. ile çok yüksek tutarlı para transferi işlemlerinin bulunduğunun belirtildiği sevk yazısında, yasadışı bahis kapsamında işlem kaydı bulunan birçok şahıs ile aralarında para transferinin olduğu, bahse konu raporda kaynağı hakkında bilgi, belge sunulamayan yüksek tutarlı nakit işlemlerinin tespit edildiği, yine hakkında yakalama kararı olan Metin Korkmaz ile yüksek miktarda para transferlerinin bulunduğu, savunmasında ise bahse konu para transferlerini net olarak açıklayamadığı kaydedildi.

EMNİYET ARACINA BİNERKEN ‘GÖRÜŞECEĞİZ’ DEMESİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Şüphelilerden Murat Sancak ise ifadesinde, polis aracına binerken ‘Görüşeceğiz’ şeklinde bir söyleminin olduğunu kabul ettiğini belirterek, "Buradaki kastım medyadaki şahıslara ilişkindir. Ben medyatik bir insan olduğum için ‘Görüşeceğiz, bay bay’ dedim. Kesinlikle yargıyı ve kamu kurumunu hedef almadım. Ben devletime bağlı bir insanım. Daha sonra avukatlarım aracılığıyla basın açıklaması yapıp, olayı aydınlattık ve adalete olan güvenimizi net bir dille ifade ettik’’ dedi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Yıldız futbolcunun bahis yaptığı maç belli oldu

"BEN ŞİKEYE KARŞI BİR İNSANIM"

Sancak ifadesinin devamında, "Herhangi bir yasal veya illegal bahis sitesinde hesabım yoktur. Bugüne kadar da bahis oynamadım. Şike teklifi almadım ve şike teklifinde bulunmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Benim basın açıklamalarımdan anlaşılacağı üzere ben şikeye karşı bir insanım. Böyle bir soruşturma kapsamında karşınızda olmak üzüntü verici’’ ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası