Kral Kaybederse yeni sezon ne zaman başlayacak? Kral Kaybederse 2. sezon çekimleri başladı!

Kral Kaybederse yeni sezon ne zaman başlayacak sorgulanıyor. Sevilen dizi Kral Kaybederse 2. sezon tarihi netleşmeye başladı. Dizinin takipçileri için beklenen haber geldi. Dizi ekibi çekimlere başladı ve setten ilk görüntüler geldi!

KRAL KAYBEDERSE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kral Kaybederse, ikinci sezon hazırlıklarıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İlk sezonda izleyicilerden yoğun ilgi gören dizi, sezon finalinin ardından ara vermişti. Yapımcılar ve kanal yetkilileri, yeni sezon için geri sayımın başladığını duyurdu.

Prodüksiyon çalışmalarının hız kazandığı dizinin 2025 Eylül veya Ekim aylarında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Henüz resmi yayın tarihi açıklanmadı.

KRAL KAYBEDERSE 2. SEZON NE ZAMAN?

Kral Kaybederse 2. sezon çekimleri kısa süre önce başladı. Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay’ın oturduğu Kral Kaybederse ekibi, senaryosunu Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk’in kaleme aldığı projede sete çıktı.

Kral Kaybederse yeni sezon bölümlerinde yaklaşık iki yıllık bir zaman atlaması olacak. Kenan karakteri güçlü bir tehditle karşı karşıya gelirken, Fadi ise kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşayacak. Ayrıca Kenan, Baran ve Handan karakterleri de yeni bir sınavla yüzleşecek.

KRAL KAYBEDERSE OYUNCULARI KİMLER?

Kral Kaybederse’nin başrollerinde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar yer alıyor. İlk sezonda olduğu gibi ikinci sezonda da güçlü oyuncu kadrosu dizinin merkezinde olacak. Ayrıca diziye sürpriz isimlerin de katılması bekleniyor.