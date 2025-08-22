Dexter Resurrection 9. bölüm ne zaman, ilk sezon kaç bölüm yayınlanacak? Dexter Resurrection 2. sezon tarihi bekleniyor

Dexter Morgan rolünde Michael C. Hall, oğlu Harrison Morgan karakterini Jack Alcott canlandırıyor. Angel Batista olarak David Zayas, Leon Prater rolünde Peter Dinklage, Charley karakterinde Uma Thurman ve Mia “Lady Vengeance” rolünde Krysten Ritter yer alıyor.

Dizide ayrıca Neil Patrick Harris, Eric Stonestreet, David Dastmalchian, Kadia Saraf, Emilia Suárez ve James Remar gibi isimler de dikkat çekiyor.

DEXTER RESURRECTION 9. BÖLÜM NE ZAMAN?

Dexter Resurrection dizisinin 1. sezonu, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 2025 yazında başlayan dizi, haftalık formatıyla her cuma günü yeni bölümlerle izleyici karşısına çıkıyor. 8. bölüm 22 Ağustos 2025’te gösterime girdi. Merakla beklenen 9. bölüm ise 29 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanacak.

DEXTER RESURRECTION İLK SEZON KAÇ BÖLÜM?

Dexter Resurrection 1. sezon, toplam 10 bölümden oluşuyor. Sezon finali, 10. bölümle 5 Eylül 2025’te gerçekleşecek.

DEXTER RESURRECTION 2. SEZON OLACAK MI?

Şu an için Dexter Resurrection 2. sezonuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin aldığı yüksek izlenme oranları ve dünya çapındaki ilgi devam sezonu için şimdiden izleyenlere umut verdi.

DEXTER RESURRECTION YENİ SEZON NE ZAMAN?

İlk sezonun 10 bölümle tamamlanmasının ardından Dexter Resurrection yeni sezon tarihine dair henüz resmi bilgi verilmedi.

DEXTER RESURRECTION KAÇ BÖLÜM?

Dexter Resurrection’ın ilk sezonu 10 bölümden oluşuyor. Dizinin bölümleri, 11 Temmuz 2025’te başlayan serüvenle birlikte, her hafta düzenli olarak yayınlanarak izleyici kitlesini ekran başına topluyor.

DEXTER RESURRECTION SEZON FİNALİ Mİ YAPTI?

Sezon finali 1. sezonun 10. bölümü ile 5 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşecek. Dexter Resurrection sezon finaliyle birlikte yeni sezon hazırlıklarına dair açıklama yapılması heyecanla bekleniyor.