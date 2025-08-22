Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Dexter Resurrection 9. bölüm ne zaman, ilk sezon kaç bölüm yayınlanacak? Dexter Resurrection 2. sezon tarihi bekleniyor

Dexter Resurrection 9. bölüm ne zaman, ilk sezon kaç bölüm yayınlanacak? Dexter Resurrection 2. sezon tarihi bekleniyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dexter Resurrection 9. bölüm ne zaman, ilk sezon kaç bölüm yayınlanacak? Dexter Resurrection 2. sezon tarihi bekleniyor
Dizi, Tv Dizisi, Dizi Haberleri, Uma Thurman, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dijital platformların en popüler dizilerinden biri olarak geri dönen Dexter bu kez “Dexter: Resurrection” adıyla Paramount+ ve Showtime ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Orijinal Dexter serisinin devamı olan yapım, hem eski hayranları hem de yeni izleyicileri ekran başına çekmeye devam ediyor. 2025 yazında gösterime giren Dexter Resurrection 9. bölüm ne zaman, ilk sezon kaç bölüm yayınlanacak, Dexter Resurrection 2. sezon ne zaman merak ediliyor.

Dexter Morgan rolünde Michael C. Hall, oğlu Harrison Morgan karakterini Jack Alcott canlandırıyor. Angel Batista olarak David Zayas, Leon Prater rolünde Peter Dinklage, Charley karakterinde Uma Thurman ve Mia “Lady Vengeance” rolünde Krysten Ritter yer alıyor.

Dizide ayrıca Neil Patrick Harris, Eric Stonestreet, David Dastmalchian, Kadia Saraf, Emilia Suárez ve James Remar gibi isimler de dikkat çekiyor.

Dexter Resurrection 9. bölüm ne zaman, ilk sezon kaç bölüm yayınlanacak? Dexter Resurrection 2. sezon tarihi bekleniyor - 1. Resim

DEXTER RESURRECTION 9. BÖLÜM NE ZAMAN?

Dexter Resurrection dizisinin 1. sezonu, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 2025 yazında başlayan dizi, haftalık formatıyla her cuma günü yeni bölümlerle izleyici karşısına çıkıyor. 8. bölüm 22 Ağustos 2025’te gösterime girdi. Merakla beklenen 9. bölüm ise 29 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanacak.

Dexter Resurrection 9. bölüm ne zaman, ilk sezon kaç bölüm yayınlanacak? Dexter Resurrection 2. sezon tarihi bekleniyor - 2. Resim

DEXTER RESURRECTION İLK SEZON KAÇ BÖLÜM?

Dexter Resurrection 1. sezon, toplam 10 bölümden oluşuyor. Sezon finali, 10. bölümle 5 Eylül 2025’te gerçekleşecek.

Dexter Resurrection 9. bölüm ne zaman, ilk sezon kaç bölüm yayınlanacak? Dexter Resurrection 2. sezon tarihi bekleniyor - 3. Resim

DEXTER RESURRECTION 2. SEZON OLACAK MI?

Şu an için Dexter Resurrection 2. sezonuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin aldığı yüksek izlenme oranları ve dünya çapındaki ilgi devam sezonu için şimdiden izleyenlere umut verdi.

Dexter Resurrection 9. bölüm ne zaman, ilk sezon kaç bölüm yayınlanacak? Dexter Resurrection 2. sezon tarihi bekleniyor - 4. Resim

DEXTER RESURRECTION YENİ SEZON NE ZAMAN?

İlk sezonun 10 bölümle tamamlanmasının ardından Dexter Resurrection yeni sezon tarihine dair henüz resmi bilgi verilmedi.

Dexter Resurrection 9. bölüm ne zaman, ilk sezon kaç bölüm yayınlanacak? Dexter Resurrection 2. sezon tarihi bekleniyor - 5. Resim

DEXTER RESURRECTION KAÇ BÖLÜM?

Dexter Resurrection’ın ilk sezonu 10 bölümden oluşuyor. Dizinin bölümleri, 11 Temmuz 2025’te başlayan serüvenle birlikte, her hafta düzenli olarak yayınlanarak izleyici kitlesini ekran başına topluyor.

Dexter Resurrection 9. bölüm ne zaman, ilk sezon kaç bölüm yayınlanacak? Dexter Resurrection 2. sezon tarihi bekleniyor - 6. Resim

DEXTER RESURRECTION SEZON FİNALİ Mİ YAPTI?

Sezon finali 1. sezonun 10. bölümü ile 5 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşecek. Dexter Resurrection sezon finaliyle birlikte yeni sezon hazırlıklarına dair açıklama yapılması heyecanla bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Powell kritik sinyali verdi! Borsalar, altın ve Bitcoin hareketlendiFenerbahçe - Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - HaberlerFenerbahçe - Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?C2 seviye nedir? Yeni TikTok akımı viral oldu - HaberlerC2 seviye nedir? Yeni TikTok akımı viral olduSefer Karaahmetoğlu kimdir? Beyoğlu Belediye Başkanvekili oldu - HaberlerSefer Karaahmetoğlu kimdir? Beyoğlu Belediye Başkanvekili olduAynadaki Yabancı dizisi oyuncuları kim, nerede çekiliyor, konusu nedir? ATV'nin yeni dizisi merakla bekleniyor - HaberlerAynadaki Yabancı dizisi oyuncuları kim, nerede çekiliyor, konusu nedir? ATV'nin yeni dizisi merakla bekleniyorDoğa Lara Akkaya kimdir, Tayanç Ayaydın olayı ne? - HaberlerDoğa Lara Akkaya kimdir, Tayanç Ayaydın olayı ne?Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig heyecanına geri sayım başladı - HaberlerGalatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig heyecanına geri sayım başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...