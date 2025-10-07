Adıyaman'da kocası ile tartışan genç kadın silahlı saldırıya uğradı!

Olay Kahta ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. M.A.B. ile eşi B.B. (22), arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.B., yanında bulunan tabancayla eşi B.B.’ye ateş etti.

HEM BAŞINDAN GEM DE KASIĞINDAN VURULDU

Başından ve kasık kısmından vurulan genç kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan B.B., önce Kahta Devlet Hastanesi’ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

GENÇ KADININ DURUMU AĞIR

Hastanede tedavi altına alınan B.B’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SALDIRGAN KOCA DOLAPTA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Öte yandan olay yerine gelen polis ekiplerince çevrede geniş güvenlik önlemi alırken eşini vuran M.A.B., isimli şahıs ise evde bulunan dolap içerisinde saklandığı sırada yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.