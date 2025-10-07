Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Slovenya'da çığ altında kalan 3 dağcıdan acı haber! Cansız bedenlerine ulaşıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Slovenya'nın kuzeyindeki Julian Alpleri'nde bulunan Tosc Dağı'nda çığ altında kalan 3 Hırvat dağcının cansız bedenine ulaşıldı. Olayı bir trajedi olarak nitelendiren Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic, "Aynı gün 3 genç insan. Bu haber bizi sarstı. Grubun 7 üyesi vardı, 4 kişi güvende." ifadelerinde bulundu.

Yerel medyadaki haberlere göre, dün akşam, 3 dağcının Tosc Dağı'nda çığ altında kaldığı ihbarı üzerine olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

3 HIRVAT DAĞCI HAYATINI KAYBETTİ

Özel olarak yetiştirilmiş arama köpeklerinin de yardımıyla dağcıları arayan ekipler, ismi açıklanmayan 3 dağcının olduğu bölgeye ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 3 Hırvat dağcının da hayatını kaybettiği belirlendi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden dağcıların ailelerine taziyede bulundu.

Slovenya Başbakanı Robert Golob ile durumu görüştüğünü aktaran Plenkovic, Slovenyalı arama kurtarma ekiplerine de minnettar olduğunu ifade etti.

Öte yandan Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic de dağcıların hayatını kaybettiği bölgeye giderek, burada Slovenya İçişleri Bakanı Bostjan Poklukar ile görüştü ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bozinovic, gazetecilere yaptığı açıklamada, dağcıların ailelerine başsağlığı dileyerek, "Büyük bir trajedi, aynı gün 3 genç insan. Bu haber bizi sarstı. Grubun 7 üyesi vardı, 4 kişi güvende." değerlendirmesinde bulundu.

