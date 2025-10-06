Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Everest'te 1000 kişiyi kurtarma seferberliği! 1 kişi ölü olarak bulundu

Everest'te 1000 kişiyi kurtarma seferberliği! 1 kişi ölü olarak bulundu

Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Everest Dağı'nın doğu yamaçlarını vuran şiddetli kar fırtınası nedeniyle yaklaşık 1000 kişi kamplarda mahsur kaldı. Çinli kurtarma ekipleri bölgeye ulaşmak için seferberlik başlatırken, 18 kişilik bir grubun zirveye güvenle çıkmayı başarabildiği kaydedildi.

Tibet’in doğusunda aniden bastıran kar fırtınası, 5000 metre rakımda yüzlerce yürüyüşçüyü zor durumda bıraktı. 8 bin 848 metre yüksekliğindeki dağda mahsur kalan dağcıları kurtarmak için dün başlatılan çalışmalar sürüyor.

Everest'te 1000 kişiyi kurtarma seferberliği! 1 kişi ölü olarak bulundu - 1. Resim

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Çinghay eyaletine bağlı Haybey Tibet Özerk İli'nin Laohugou bölgesinde fırtınadan etkilenen bir yürüyüşçünün beden ısısının düşmesi ve yüksek irtifa hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Deniz seviyesinden 4 bin metre yükseklikteki bölgede devam eden kar yağışının arama kurtarma faaliyetlerini zorlaştırdığı, ekiplerin şimdiye kadar 137 yürüyüşçüyü güvenli şekilde tahliye ettiği kaydedildi.

Everest'te 1000 kişiyi kurtarma seferberliği! 1 kişi ölü olarak bulundu - 2. Resim

EVEREST'TE BİN KİŞİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan fırtına nedeniyle Everest Dağı'nın doğu yamaçlarında mahsur kalan yaklaşık 1000 kişiyi kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

People's Daily'nin haberine göre, şu ana kadar 350 dağcı tahliye edilirken kurtarma ekiplerinin temasta olduğu 200 dağcı da güvenli bölgelere ulaştırılmaya çalışılıyor.

Tibet Özerk Bölgesi'nin Şıgatsı şehrinin Tingri ilçesinin yerel yetkilileri, bölgede yüzlerce köylü kurtarma görevlisinin kardan kapanan dağ yollarını açmak üzere seferber olduğunu bildirdi.

Tibet Kültür ve Turizm Bürosu, düşük görüşün seyahat güvenliğini etkilemesi nedeniyle Everest Seyir Alanı'na giden yolların bir bölümünü erişime kapatırken bilet satışlarını durdurdu.

8 bin 848 metre irtifada dünyanın en yüksek zirvesinin bulunduğu Everest Dağı, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi ile Nepal arasında yer alıyor. Dağın doğu tarafı Çin sınırlarında kalıyor.

