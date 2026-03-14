Başlamasına 100 günden az bir süre kalan ve ortaklaşa düzenlenen 2026 Dünya Kupası, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden çatışma nedeniyle krizde. İran, FIFA'ya ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından dolayı ABD'nin turnuvadan çıkarılmasını talep etti.

Başlamasına 100 günden az bir süre kalan ve ortaklaşa düzenlenen FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) 2026 Dünya Kupası, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden çatışma nedeniyle büyük bir krizin eşiğine geldi.

KARŞILIKLI RESTLEŞMELER VE GÜVENLİK TARTIŞMASI

The Mirror'da yer alan haberde; İran futbol takımı, Donald Trump’ın kendilerine Dünya Kupası’ndan uzak durmaları yönündeki uyarısına, bunun yerine ABD'nin turnuvadan çekilmesi çağrısıyla cevap verdi. Bu yaz düzenlenecek olan Dünya Kupası, turnuvanın ev sahiplerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in iki hafta önce İran’a düzenlediği, dini liderin ölümüyle sonuçlanan ve kanlı bir çatışmayı fitilleyen ortak füze saldırısının ardından kaosa sürüklendi.

FIFA 2026 Dünya Kupası, İran ve ABD arasındaki çatışmalardan dolayı krizde

TRUMP'IN 'CAN GÜVENLİĞİ' UYARISI

İran Spor Bakanı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Trump’ın onları "memnuniyetle karşılayacağı" konusundaki ısrarına rağmen, İran’ın "hiçbir şart altında" Dünya Kupası’nda mücadele edemeyeceğini duyurdu. Ancak ABD Başkanı, o günden bu yana İran’ın kendi güvenliği için turnuvaya katılmaması gerektiğini iddia etti.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İran Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'na gelebilir, ancak kendi can ve güvenlikleri için orada bulunmalarının uygun olduğuna gerçekten inanmıyorum."

İRAN'DAN SERT CEVAP: "EV SAHİBİ GÜVENLİK SAĞLAYAMIYOR"

İran takımı, turnuvadan "çıkarılamayacaklarını" savunarak Trump’a kendi açıklamalarıyla sert bir cevap verdi:

"Dünya Kupası tarihi ve uluslararası bir etkinliktir; organizatörü ise herhangi bir ülke değil, FIFA'dır. İran milli takımı da bu etkinliğe üst üste aldığı galibiyetlerle ve otoriter bir şekilde katılım hakkı kazanmış, bu büyük turnuvaya ulaşan ilk takımlardan biri olmuştur. Elbette hiç kimse İran milli takımını Dünya Kupası'ndan çıkaramaz. Aksine, çıkarılması gereken ülke, yalnızca 'ev sahibi' unvanını taşıyan ancak bu etkinliğe katılan takımların güvenliğini sağlama yeteneğine sahip olmayan ülkedir."

KATILIM BELİRSİZLİĞİ VE TURNUVA TAKVİMİ

Dünya Kupası, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 23. kez düzenlenecek ve turnuvanın başlamasına 100 günden az bir süre kaldı. İran, her iki grubunu da lider tamamladığı ve 16 maçın sadece birini kaybettiği etkileyici bir eleme süreci geçirdi.

Aralık ayında yapılan kura çekiminde İran; Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile birlikte G Grubu'nda yer aldı. Takımın ilk maçı 16 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda'ya karşı oynanacak şekilde planlanmıştı.

İran; Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile birlikte G Grubu'nda yer alıyor

"HANGİ AKLI BAŞINDA İNSAN TAKIMI ORAYA GÖNDERİR?"

İranlı taraftarların Amerika'ya seyahat etmesi halihazırda yasaklanmış durumda, ancak takıma özel bir muafiyet tanınacağı belirtilmişti. Fakat İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali'nin son açıklamasından sonra takımın katılımı ciddi bir şüphe altına girdi.

Donyamali'nin yorumlarına ek olarak, İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, devlet haber ajansı WANA'ya şu soruyu yöneltti:

"Aklı başında hangi insan milli takımı böyle bir durumun içine gönderir?"

