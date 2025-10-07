Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rusya ve Hindistan ortak tatbikata başladı: 15 Ekim'e kadar devam edecek

Rusya ve Hindistan, uluslararası terörle mücadelede iş birliğini güçlendirmek amacıyla “Indra-2025” adlı ortak askeri tatbikatı Hindistan’daki Mahajan poligonunda başlattı. 15 Ekim’e kadar sürecek tatbikata yaklaşık 250 Rus askeri personeli ve Hint birlikleri katılıyor.

Rusya ve Hindistan, Mahajan poligonunda “Indra-2025” isimli ortak tatbikat başlattı. 15 Ekim’e kadar devam edecek tatbikatın, iki ülke arasında uluslararası terörle mücadelede iş birliğinin etkinleştirilmesi maksadıyla yapıldığı belirtildi.

Tatbikata Rusya adına Tümgeneral Andrei Kozlov, Hindistan adına Gandiv Tümeni Komutanı Tümgeneral Sanjaya Chandra Kandpala katılıyor. Rusya’nın Yeni Delhi Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre tatbikatlara Hint birliklerinin yanı sıra yaklaşık 250 Rus askerî personeli katılıyor.

Rusya’nın Hindistan Büyükelçiliği, “Bu ortak tatbikat, Moskova ile Yeni Delhi arasındaki özel ve ayrıcalıklı stratejik ortaklığın niteliğini teyit ediyor” dedi. Rusya ve Hindistan’ın askerî iş birliğinin düzenli askerî etkinliği olan İndra tatbikatları, yaklaşık her iki yılda bir, iki ülkenin sırayla ev sahipliğinde düzenleniyor.

Bir önceki ayak 2021-2022 döneminde yapılmıştı. Hint ve Rus savunma yetkilileri, iş birliğini geliştirmek üzere her yıl dönüşümlü olarak Moskova ve Yeni Delhi’de bir araya geliyor. Bu iş birlikleri arasında BrahMos seyir füzesinin ortaklaşa geliştirilmesi, savaş jetleri ile T-90 tanklarının lisanslı üretimi ve “Hindistan’da Üret” (Make in India) programı kapsamında Hindistan’da AK-203 tüfeklerinin imalatı yer alıyor.

