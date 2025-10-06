Avrupa kıyılarında tehlike! Rusya’nın 'gölge filosu' petrol sızdırdı!

Avrupa’da deniz güvenliği yeniden gündemde. ABD ve AB yaptırımlarını aşmak için oluşturulan Rusya’nın “gölge filosu”, bu kez petrol sızıntılarıyla gündeme geldi.

Politico ve SourceMaterial tarafından yürütülen araştırma, Rusya’ya ait en az beş tanker gemisinin geçtiğimiz yıl Avrupa sularında petrol sızdırdığını ortaya çıkardı.

Uydu görüntüleri ve nakliye verilerine dayanan çalışmada, bu tankerlerin Fransa’nın Atlantik kıyısından Baltık Denizi’ne kadar uzanan bölgelerde çevreye zarar verdiği, buna rağmen faaliyetlerine devam ettiği ileri sürüldü.

Letonya Enerji Bakanı Kaspars Melnis, durumu “Avrupa için büyük bir tehlike” olarak tanımlarken, “Henüz bir çevre felaketi yaşanmaması tamamen şans” ifadelerini kullandı.

Araştırmada, sızıntı yapan gemilerden ikisinin İngiliz yaptırımları altında olduğu ve buna rağmen serbestçe hareket ettiği görüldü.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Rusya’nın “petrol gelirlerini sürdürmek için denizleri riske atan tehlikeli bir strateji izlediğini” söyledi.

GÖLGE FİLO AĞI

Rusya, G7 ülkelerinin 2022’de Ukrayna işgali sonrası uyguladığı petrol fiyat sınırını aşmak amacıyla “gölge filo” adını verdiği dev bir tanker ağı kurmuştu.

Bugün yaklaşık 1.300 gemiden oluşan bu filo, Avrupa sularında gizli taşımacılık faaliyetleri yürütüyor. Bu gemilerin birçoğu sigortasız, denetimsiz ve teknik bakımı yapılmamış durumda.

AVRUPA'NIN KIYILARINDA GÖRÜLMEMİŞ KİRLİLİK RİSKİ

Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi’ne göre, tek bir büyük petrol sızıntısının temizlenmesi yaklaşık 1,5 milyar dolara mal olabilir. Üstelik bu gemilerin sahipleri genellikle “paravan şirketler” aracılığıyla gizlendiği için, tazminat yükünün Avrupa vergi mükelleflerinin omzuna kalabileceği de ihtimaller arasında.

Danimarka Savunma İstihbarat Servisi, Rus tankerlerinin NATO sularına yakın bölgelerde “gri alan faaliyetleri” yürüttüğünü raporladı.

AB'DE ENDİŞE BÜYÜYOR

Avrupa Birliği şimdiye kadar 444 tankeri kara listeye alarak AB limanlarına girişlerini yasakladı. Ancak Politico’nun aktardığına göre, bu önlemler yeterli olmadı. Filonun önemli bir kısmı, sahte bayraklar ve denetim dışı limanlar üzerinden faaliyet göstermeye devam ediyor.