Tayland'da nefes kesen festival: Su mandaları artık göster yıldızı oldu

Tayland’da nefes kesen festival: Su mandaları artık göster yıldızı oldu

Tayland’da nefes kesen festival: Su mandaları artık göster yıldızı oldu
Tayland’da su mandaları, festival ve yarışlarla yeniden değer kazanarak tarımın sembolü olmaktan yarış hayvanına dönüştü.

Eskiden tarımda yük hayvanı olarak kullanılan su mandaları, Tayland’da artık değer görür ve yarış hayvanlarına dönüştü. Chonburi şehrinde her yıl düzenlenen festivalde, hasat mevsiminin başlangıcı kutlanırken mandalar rengârenk süslenip törenlerle sergileniyor.

Festivalde ayrıca jokeylerin bindiği mandalar 100 metrelik (328 ft) pistte koştuğu bir yarışa da imza atıldı. Tarımın makineleşmesiyle sayıları azalan mandalar, yarışmalar ve devlet desteğiyle yeniden değer kazandı.

Tayland hükümeti, 2017’den itibaren Tayland Manda Koruma Günü ilan etti ve yerel yönetimler artık çiftçilere üreme desteği sağlıyor. Köy yetkilisi Papada Srisophon, “Bu etkinlikler olmasa kimse manda yetiştirmezdı” dedi.

