İstanbul’un semtlerinin “en”leri: Fatih’in camileri Şişli’nin kalabalığı Şile’nin ormanları

Yandex Türkiye, İstanbul’da hayatın en yoğun ve hareketli ilçelerini ortaya koymak maksadıyla gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırma, İstanbul’da yaşayanlar, şehri ziyaret edenler ve işletmeler için değerli bilgiler sunuyor.

Araştırmaya göre, en çok restoran bulunan ilçeler Fatih, Kadıköy ve Şişli olurken, restoran yoğunluğu açısından Adalar öne çıktı. İstanbul genelinde her 10 işletmeden biri restoran olarak faaliyet gösterirken, Adalar’da bu oran üç katına çıktı. Market yoğunluğunda ise Fatih ilk sırada yer aldı. Küçükçekmece ve Kadıköy ikinci ve üçüncü sırada bulunurken, Fatih’te İstanbul’daki tüm marketlerin yüzde 11’i konumlandı.

Kuaför salonlarının en yoğun olduğu ilçeler Küçükçekmece, Kadıköy ve Esenyurt olarak belirlendi. Küçükçekmece’de her 1000 işletmeye 20 kuaför salonu düşüyor. Tarihî ve turistik mekânların yoğunluğu açısından Fatih öne çıktı; şehirdeki her 10 turistik yerden biri ve çeşmelerin yüzde 20’si bu ilçede yer aldı. Kadıköy ve Üsküdar, Fatih’i takip etti. Adalar ise turistik mekân yoğunluğu açısından dikkat çekiyor ve İstanbul ortalamasının üç katı yoğunluk sergiliyor.

Cami yoğunluğu açısından ise Fatih, Üsküdar ve Pendik ilk sıralarda yer aldı. Kentteki tüm camilerin yüzde 10’u Fatih’te bulunuyor ve Anadolu yakası cami yoğunluğu bakımından öne çıkıyor. İstanbul’un merkezî ilçelerindeki park oranı, şehrin dış bölgelerine kıyasla daha düşük seviyede kaldı. Şile’deki park oranı, İstanbul ortalamasının 3 katı, Çatalca ve Adalar’da ise 2 katı seviyesinde yer aldı.

Otel ve hostel sayısı açısından Fatih ilk sırada, Beyoğlu ikinci sırada yer alıyor. Bu iki ilçe, İstanbul’daki otel ve hostellerin üçte birine ev sahipliği yapıyor. Yoğunluk açısından ise Adalar ilk sırada; her bin işletmeye 80 otel veya hostel düşerken, Şile’de 77, Beyoğlu’nda 55 olarak tespit edildi.