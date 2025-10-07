Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'un semtlerinin "en"leri: Fatih'in camileri Şişli'nin kalabalığı Şile'nin ormanları

İstanbul’un semtlerinin “en”leri: Fatih’in camileri Şişli’nin kalabalığı Şile’nin ormanları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul’un semtlerinin “en”leri: Fatih’in camileri Şişli’nin kalabalığı Şile’nin ormanları
İstanbul, Fatih, Kadıköy, Şişli, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yandex Türkiye’nin araştırmasına göre, İstanbul’un en yoğun ve hareketli ilçeleri Fatih, Kadıköy ve Şişli oldu. Fatih, turistik ve tarihî yoğunlukta öne çıkarken, Adalar otel ve restoran yoğunluğunda İstanbul ortalamasının üç katına ulaştı.

Yandex Türkiye, İstanbul’da hayatın en yoğun ve hareketli ilçelerini ortaya koymak maksadıyla gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırma, İstanbul’da yaşayanlar, şehri ziyaret edenler ve işletmeler için değerli bilgiler sunuyor.

Araştırmaya göre, en çok restoran bulunan ilçeler Fatih, Kadıköy ve Şişli olurken, restoran yoğunluğu açısından Adalar öne çıktı. İstanbul genelinde her 10 işletmeden biri restoran olarak faaliyet gösterirken, Adalar’da bu oran üç katına çıktı. Market yoğunluğunda ise Fatih ilk sırada yer aldı. Küçükçekmece ve Kadıköy ikinci ve üçüncü sırada bulunurken, Fatih’te İstanbul’daki tüm marketlerin yüzde 11’i konumlandı.

İstanbul’un semtlerinin “en”leri: Fatih’in camileri Şişli’nin kalabalığı Şile’nin ormanları - 1. Resim

Kuaför salonlarının en yoğun olduğu ilçeler Küçükçekmece, Kadıköy ve Esenyurt olarak belirlendi. Küçükçekmece’de her 1000 işletmeye 20 kuaför salonu düşüyor. Tarihî ve turistik mekânların yoğunluğu açısından Fatih öne çıktı; şehirdeki her 10 turistik yerden biri ve çeşmelerin yüzde 20’si bu ilçede yer aldı. Kadıköy ve Üsküdar, Fatih’i takip etti. Adalar ise turistik mekân yoğunluğu açısından dikkat çekiyor ve İstanbul ortalamasının üç katı yoğunluk sergiliyor.

Cami yoğunluğu açısından ise Fatih, Üsküdar ve Pendik ilk sıralarda yer aldı. Kentteki tüm camilerin yüzde 10’u Fatih’te bulunuyor ve Anadolu yakası cami yoğunluğu bakımından öne çıkıyor. İstanbul’un merkezî ilçelerindeki park oranı, şehrin dış bölgelerine kıyasla daha düşük seviyede kaldı. Şile’deki park oranı, İstanbul ortalamasının 3 katı, Çatalca ve Adalar’da ise 2 katı seviyesinde yer aldı.

İstanbul’un semtlerinin “en”leri: Fatih’in camileri Şişli’nin kalabalığı Şile’nin ormanları - 2. Resim

Otel ve hostel sayısı açısından Fatih ilk sırada, Beyoğlu ikinci sırada yer alıyor. Bu iki ilçe, İstanbul’daki otel ve hostellerin üçte birine ev sahipliği yapıyor. Yoğunluk açısından ise Adalar ilk sırada; her bin işletmeye 80 otel veya hostel düşerken, Şile’de 77, Beyoğlu’nda 55 olarak tespit edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
