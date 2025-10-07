Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > 128 bin yaslı ve hastaya vefa eli

128 bin yaslı ve hastaya vefa eli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen Ulusal Vefa Programı’nda bu yıl 81 ilde 128 bin yaşlı, engelli ve kronik hastaların zaruri ihtiyaçları yerinde karşılandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşlı ve engelli vatandaşların yerinde, kendi sosyal çevresinden ayrılmadan bakımını sağlayan hizmet modellerini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda, yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunanların ev temizliği ile kişisel bakım gibi zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Ulusal Vefa Programı yürütülüyor.

Ekiplerin büyük bölümü kadınlardan, sosyal yardım alan veya geriatri mezunları ile yaşlı bakımı sertifikalı personelden oluşuyor. Bu ekipler, yalnız yaşayan vatandaşların ev temizliği, yemek, pazar alışverişi, günlük bakım ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

BAŞVURMAK YETİYOR

Kişisel bakımlarını ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan engelliler, ağır kronik hastalığı nedeniyle öz bakımını yapamayanlar ile 60 yaş üzeri vatandaşlar, 81 şehirde sunulan bu hizmetten faydalanabiliyor. Vatandaşlardan gelen talepleri yerine getiren ekipler, bu sene 128 bin yaşlı, engelli ve kronik hastanın ihtiyacını giderdi. Ulusal Vefa Programı’nın hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) başvuruda bulunabiliyor. Vakıf personelinin saha çalışmaları ve ev ziyaretleri sırasında belirlediği ihtiyaç sahipleri de hizmete dâhil ediliyor.

