İngiltere'deki cami kundaklamasında gözaltı! "Korkunç ve pervasız bir saldırı"

Sky News'den edinilen bilgilere göre, İngiltere’nin Doğu Sussex bölgesindeki Peacehaven kasabasında bir camiye yönelik kundaklama saldırısıyla ilgili 46 yaşında bir erkek gözaltına alındı.

Sussex Polisi’nden yapılan açıklamaya göre, şüpheli öğleden sonra “can tehlikesi doğuracak şekilde kundaklama” şüphesiyle gözaltına alındı ve şu anda polis nezaretinde bulunuyor.

"KORKUNÇ VE PERVASIZ BİR SALDIRI"

Surrey ve Sussex Büyük Suç Ekibi’nden Dedektif Başmüfettiş Mark Cullimore, “Soruşturma hızlı bir şekilde ilerliyor ve bu korkunç ve pervasız saldırının sorumlularını belirlemek için tüm olasılıkları araştırıyoruz. Halktan olayla ilgili bilgi paylaşmasını talep ediyoruz; önemsiz gibi görünen bilgiler bile bize yardımcı olabilir. Lütfen 999’u arayarak Operation Spey kodunu verin” ifadelerini kullandı.

Süperintendent Rachel Swinney ise, “Toplumlarımızda ciddi kaygı ve üzüntüye yol açan bu olayın farkındayız. Olay yerinde polis varlığı artırıldı ve Sussex genelindeki ibadet yerlerinde ek devriyeler görev yapıyor. Dini topluluklarımızla iletişimimizi sürdürerek endişelerinin dikkate alınmasını sağlayacağız” dedi.

Olay, Cumartesi akşamı Phyllis Avenue’deki camide meydana geldi. CCTV görüntülerine göre, maskeli ve koyu giysili iki kişi caminin ön kapısına yaklaşarak hızlandırıcı madde sıktı ve yangın çıkardı.

Sussex Polisi, itfaiye ekiplerine yangını söndürmede destek verdi. Camide kimse yaralanmazken, yangın yapıda ve yakındaki bir araçta ciddi hasara yol açtı.