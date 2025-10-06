Hangi ülke, ne kadar yatırım yaptı? Yapay zekâ ile büyüyen ilk 10 şirket

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Dünyada “yapay zekâ” çağı yaşanırken, geride kalmak istemeyen ülkeler de bu anlamda ciddi bir yarış içerisine girdi. Sadece 2024 yılında ABD'deki özel yapay zekâ yatırımları 109,1 milyar dolara yükseldi. Çin'in ise 9,3 milyar dolarlık yatırımla ikinci ve İngiltere ise 4,5 milyar dolar ile üçüncü sırada yer aldı. ABD’de bu alandaki yatırımların Çin’i 12’ye ve İngiltere’yi 24’e katlaması dikkatlerden kaçmadı.

ÖNCE İŞ DÜNYASI BENİMSEDİ

Yapay zekanın iş dünyasında kullanımı da hızlanıyor. ABD’de kuruluşların %78'i, 2024'te yapay zekâ kullandığını bildirdi. Bu oran önceki yıla göre %55’te bulunuyordu. Birçok araştırma, yapay zekanın üretkenliği artırdığını ve çoğu durumda iş gücündeki beceri eksikliklerini azaltmaya yardımcı olduğunu doğruluyor.

Virsual Captalist tarafından paylaşılan verilere göre tıp alanındaki yapay zekâ yatırımları 37,3 milyar dolara ulaştı. Otonom araçlarda ise 9,4 milyar doları buldu. Fintech, imalat, siber güvenlik ve İHA’lar da yapay zekâ yatırımlarının yüksek olduğu alanlar…

EN ÇOK YATIRIM YAPAN ÜLKELER

2013-2024 yıları arasında yapay zekaya en çok yatırım yapan ilk 10 ülke ise şöyle sıralandı:

1-ABD: 471 milyar dolar

2-Çin: 119 milyar dolar

3-İngiltere: 28 milyar dolar

4-Kanada: 15 milyar dolar

5-İsrail: 15 milyar dolar

6-Almanya: 13 milyar dolar

7-Hindistan: 11 milyar dolar

8-Fransa: 11 milyar dolar

9-Güney Kore: 9 milyar dolar

10-Singapur: 7 milyar dolar

İlgili Haber Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre hesaplandı! İşte emekli zammı için masadaki rakamlar

YASAL DÜZENLEMELER ARTIYOR

Yapay zekânın gittikçe hayatın merkezine odaklanmasının ardından yasal düzenlemeler de artıyor. 2024 yılında ABD’de 59 yapay zekâ düzenlemesi yürürlüğe kondu. Küresel olarak bakıldığında ise yapay zekâya ilişkin yasal düzenlemeler 2023'ten bu yana 75 ülkede %21,3 arttı.

DEVLETLER DE YATIRIM YAPIYOR

Hükümetler de büyük ölçekli yapay zekâ yatırımları yapıyor. Son olarak Kanada 2,4 milyar dolar taahhüt etti. Çin 47,5 milyar dolarlık bir yarı iletken fonu başlattı. Fransa da 109 milyar avro, Hindistan 1,25 milyar dolar fon ayırdı. Suudi Arabistan'ın Project Transcendence projesi ise 100 milyar dolarlık bir girişimi temsil ediyor.

EN DEĞERLİ 10 ŞİRKET

Invest7 tarafından paylaşılan verilere göre dünya çağında en değerli 10 yapay zekâ şirketi ise şöyle:

1-OpenAI: 500 Milyar Dolar (Yapay Zekâ)

2-SpaceX: 400 Milyar Dolar (Uzay ekonomisi)

3-ByteDance: 220 Milyar Dolar (Sosyal medya)

4-Anthropic: 183 Milyar Dolar (Güvenlik)

5-Ant Group: 150 Milyar Dolar (Fintech)

6-Reliance Retail: 100 Milyar Dolar (Perakende)

7-Databricks: 100 Milyar Dolar (Büyük veri)

8-SHEIN: 66 Milyar Dolar (E-ticaret)

9-Stripe: 65 Milyar Dolar (Ödeme altyapısı)

10-Reliance Jio: 58 Milyar Dolar (Telekom)