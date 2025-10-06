Mevduat faizlerinde düşüş durdu! İşte 500 bin TL’nin güncel getirisi

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Merkez Bankası'nın faiz politikası için kritik olan ve bu anlamda mevduat faizleri cephesinde de dikkatle beklenen eylül enflasyonun ardından hesaplar değişti.

Cuma günü açıklanan eylül enflasyonunun beklenti üstünde %3,23 olarak gerçekleştiğini ve yıllık TÜFE’nin de 16 ay sonra ilk defa arttığını hatırlatan Q Yatırım Bankası Başekonomisti Serkan İmişiker, “Merkez Bankasının istediği patikadan uzaklaştığımızı görüyoruz. Ara hedeflere ulaşabilmek için politikadaki sıkılığın korunması gerektiği anlaşılıyor. Ancak hane halkının güçlü finansal pozisyonu ve altın fiyatlarının ciddi artış göstermesi, para politikasının etkinliğini bir miktar sınırlıyor” dedi.

DEĞERLİ TL’YE İHTİYAÇ VAR

12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerinin yüksekliğine ve fiyatlama davranışındaki iyileşmenin yavaş seyrine dikkat çeken Serkan İmişiker, “Bu faktörler, TL’nin reel olarak güçlenmesine olan ihtiyacı artırabilir. TL’nin ılımlı bir düzeyde reel olarak değer kazanması, bu aşamada temel mal enflasyonunu sınırlayıp, dezenflasyon sürecine destek verebilir. Yanı sıra TL likit varlıklara karşı yatırımcı ilgisini de destekleyebilecek bir unsur olarak değerlendirilebilir” değerlendirmesinde bulundu

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

Enflasyonun Ardından TCMB’nin bundan sonraki süreçte faiz indirimlerine “daha küçük adımlarla” devam edebileceği yönünde beklentiler artarken, dikkatler bir yandan da mevduat faizlerine çevrildi.

6 Ekim 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle gerçekleşiyor:

-Akbank: %44,00

-Denizbank: %44,00

-Vakıfbank: %43,50

-QNB: %43,25

-Getir Finans: %43,00

-Yapı Kredi: %41,50

-Alternatif Bank: %41,50

-Odea Bank: %40,00

-TEB: %40,00

-Ziraat Bankası: %39,00

-ING: %39,00

-Burgan Bank: %38,00

-Halkbank: %38,00

(Bankaların internet sitelerinde ilan edilen oranlardır. Güncel oranlar farklılık gösterebilir.)

Bankalarca ilan edilen “en yüksek oranlarda” geçen haftaya göre bir düşüş henüz gözlemlenmedi.

500 BİN TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alındığında 500 bin TL’nin getiri tablosu:

-Mevduat Miktarı: 500 bin TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: 44,00

-Mevduat Getirisi: 15 bin 913 TL

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alındığında 1 milyon TL’nin getiri tablosu:

-Mevduat Miktarı: 1 milyon TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: 44,00

-Mevduat Getirisi: 31 bin 825 TL