İngiltere’de cami kundaklandı! Maskeli saldırganlar benzin döküp ateşe verdi

İngiltere'nin güneyindeki Peacehaven kasabasında bir cami kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. Saldırı sırasında cami içinde bulunan iki kişi, alevlerin hızla yayılması üzerine son anda kurtuldu.

Polis, olayın nefret suçu kapsamında soruşturulduğunu ve sorumluların peşine düşüldüğünü açıkladı.

East Sussex İtfaiye ve Kurtarma Servisi ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, camide bulunan kişiler binayı güvenli şekilde tahliye etti.

Sussex Polisi, güvenlik kameralarına yansıyan iki şüphelinin görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

Maskeli ve koyu kıyafetli olduğu görülen şahısların caminin ön kapısına yaklaştığı, hızlandırıcı madde sıktığı ve ardından ateşe verdiği tespit edildi. Polis, halktan bu kişilerin kimliğinin tespiti konusunda yardım istedi.

"KORKUNÇ VE PERVASIZ BİR SALDIRI"

Soruşturmayı yürüten Dedektif Müfettiş Gavin Patch, olayın ardından yaptığı açıklamada "Bu, birçok insanın kendini güvende hissetmemesine neden olacak, korkunç ve pervasız bir saldırıydı" ifadelerini kullandı. Patch, saldırının cana kastetme niyetiyle düzenlenen bir kundaklama olduğunu ve kapsamlı soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Sussex Polis ve Suç Komiseri Katy Bourne ise saldırıyı "nefret dolu suçluluğun doruk noktası" olarak değerlendirdi. Bourne, bölgedeki diğer ibadethanelerde güvenlik önlemlerinin artırıldığını, devriye sayısının yükseltildiğini açıkladı.

IRKÇI SALDIRILAR ARTIYOR

Uluslararası Af Örgütü İngiltere Şubesi, Peacehaven’daki cami saldırısını kınayarak, ülkede son aylarda göçmen karşıtı ve ırkçı söylemlerin yaygınlaştığına dikkat çekti. Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada "Bu saldırı, siyasi yelpazenin genelinde göçmen karşıtı söylemlerin etkisiyle İngiltere'deki ırkçı ve göçmen topluluklara yönelik düşmanlığın aylardır artmasının bir sonucu" denildi.