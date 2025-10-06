İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze işgalinin başlamasından bu yana ABD’de yürüttüğü en iddialı sözde 'halkla ilişkiler kampanyalarından' birini başlattı.

ABD Adalet Bakanlığı’na sunulan ve Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası (FARA) kapsamında dosyalanan belgeler, İsrail’in sosyal medyadaki görünürlüğünü artırmak ve 'mesajlarını güçlendirmek' amacıyla ABD merkezli Clock Tower şirketiyle sözleşme yaptığını ortaya koydu.

HEDEF İSRAİL'İN SOSYAL MEDYA GÖRÜNÜRLÜĞÜ

İsrail merkezli haber sitesi Ynet'ten edinilen bilgilere göre, kampanya, yapay zekâ sistemleri de dahil olmak üzere dijital platformlara yoğun şekilde odaklanıyor ve içeriklerin en az yüzde 80’inin TikTok, Instagram, YouTube ve podcast’ler üzerinden Z kuşağına yönelik üretilmesi hedefleniyor. Belgelerde, kampanya kapsamında aylık 50 milyon gösterim hedefi belirlendiği belirtiliyor.

Kampanya, genç Amerikalılar arasında İsrail’e yönelik desteğin azalması ve bazı anketlerde ABD’lilerin neredeyse yarısının İsrail’in soykırım yaptığını düşündüğünü ortaya koyan veriler üzerine hayata geçirildi.

YOUTUBE'DAN GPT'YE KADAR HER PLATFORM İÇİN ÖZEL PLAN

Clock Tower’ın en tartışmalı ve teknolojik olarak yenilikçi girişimi, yapay zekâ sistemlerinin İsrail ve ilgili konularla ilgili sorgulara verdiği cevapları etkilemeyi amaçlıyor. Belgelerde, “GPT konuşmalarında çerçeve sağlayacak web siteleri ve içerikler üretme” hedefi ifade ediliyor. Bu girişim, ChatGPT, X’in Grok’u ve Google Gemini gibi büyük dil modellerinin eğitim verilerini şekillendirecek materyaller üretmeyi ve bu sistemlerin İsrail’i konu alan konuları nasıl sunduğunu etkilemeyi amaçlıyor.

Uzmanlar, yaklaşımı “Generative Engine Optimization (GEO)” olarak adlandırıyor ve bunun, arama motoru optimizasyonunun yapay zekâ versiyonu niteliğinde olduğunu belirtiyor. İsrailli siber güvenlik şirketi Nostick’in CEO’su Gadi Evron, “SEO’nun web sitelerinin arama sonuçlarını şekillendirmesi gibi, GEO da kaynakların yapay zekâ cevaplarını nasıl etkilediğini haritalar” dedi.

Kampanyanın merkezinde, ABD Başkanı Trump’ın kampanya yöneticisi Brad Parscale bulunuyor. Parscale, Clock Tower’ın başında ve ABD’deki radyo istasyonlarına sahip Salem Media Group’ta strateji başkanlığı görevini yürütüyor.

INFLUENCER'LAR NETANYAHU'NUN RADARINDA

Parscale, İsrail hükümetinin fon sağladığı ABD merkezli influencer ağı Project Esther’i yönetiyor ve bu kişiler pro-İsrail içerikler üretiyor. Ayrıca Bridges Partners LLC de kampanyaya dahil edilerek aylık 250 bin dolara kadar bütçelerle influencer çalışmaları ve içerik üretimi yürütüyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, New York’ta bir grup pro-İsrail influencer ile bir araya gelerek, düşen uluslararası desteğe karşı “mücadele etmemiz gerekiyor, influencer’larla savaşacağız” ifadelerini kullandı. Netanyahu, sosyal medyayı İsrail’in “sekizinci cephesi” olarak nitelendirirken, TikTok’a yatırım yapılması ve Elon Musk ile iş birliği çağrısında bulundu. Toplantıya katılan bazı influencer’lar, amacın ailelerin mücadelesini değiştirmek değil, Yahudi savunuculuğunu güçlendirmek olduğunu vurguladı.