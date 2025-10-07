Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzin ve motorine indirim geliyor

Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzin ve motorine indirim geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Benzin, Motorin, Akaryakıt Fiyatları, Petrol, Haber
Ekonomi Haberleri

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt tabelalarına yansımaya devam ediyor. Motorin ve benzinde indirim haberleri gelirken, yeni fiyatlar bu geceden itibaren tabelalara yansımış olacak.

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar bu defa akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu geceden itibaren motorine 1,38 TL, benzine ise 1,30 TL indirim gelecek.

Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzin ve motorine indirim geliyor - 1. Resim

7 EKİM SALI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 53.30 TL/LT
İstanbul (Anadolu): 53.15 TL/LT
Ankara: 54.15 TL/LT
İzmir: 54.48 TL/LT

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 54.50 TL/LT
İstanbul (Anadolu): 54.38 TL/LT
Ankara: 55.51 TL/LT
İzmir: 55.84 TL/LT

Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzin ve motorine indirim geliyor - 2. Resim

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru takip edilerek, belirli bir fiyat değişim farkına göre gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı hesaplanıyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
