Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzin ve motorine indirim geliyor
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt tabelalarına yansımaya devam ediyor. Motorin ve benzinde indirim haberleri gelirken, yeni fiyatlar bu geceden itibaren tabelalara yansımış olacak.
Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar bu defa akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu geceden itibaren motorine 1,38 TL, benzine ise 1,30 TL indirim gelecek.
7 EKİM SALI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
BENZİN
İstanbul (Avrupa): 53.30 TL/LT
İstanbul (Anadolu): 53.15 TL/LT
Ankara: 54.15 TL/LT
İzmir: 54.48 TL/LT
MOTORİN
İstanbul (Avrupa): 54.50 TL/LT
İstanbul (Anadolu): 54.38 TL/LT
Ankara: 55.51 TL/LT
İzmir: 55.84 TL/LT
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru takip edilerek, belirli bir fiyat değişim farkına göre gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı hesaplanıyor.