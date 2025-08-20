Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Behzat Ç yeni bölüm çıktı mı, Çekiç ve Gül 3 sezon 3. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Behzat Ç yeni bölüm çıktı mı, Çekiç ve Gül 3 sezon 3. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Behzat Ç yeni bölüm çıktı mı, Çekiç ve Gül 3 sezon 3. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Behzat Ç., Dizi, HBO Max, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezon 3. bölüm merakla bekleniyor. Behzat Ç.’nin geçmişiyle yüzleştiği yeni sezonda Savcı Esra ve Ercüment Çözer'in geri dönüşü dikkat çekiyor. Peki Behzat Ç. Çekiç ve Gül 3. sezon 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Seyirciler tarafından araştırılıyor.

Savcı Esra'nın geri dönüşüyle seyirciyi ekranlara kilitleyen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinde 3. sezon 3. bölümün yayınlanacağı tarih merak ediliyor.

Yayınlandığı tarihten bu yana internet platformlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nde başrol oyuncusu olarak aynı zamanda Etimesgut Belediye Başkanı olan Erdal Beşikçioğlu rol alıyor.

Behzat Ç yeni bölüm çıktı mı, Çekiç ve Gül 3 sezon 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? - 1. Resim

BEHZAT Ç YENİ BÖLÜM ÇIKTI MI?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin 3. sezonunda Demirdelen ailesinin çöküşü sonrası sağlanan geçici huzurun yeni bir cinayetle bozulması ve Behzat Ç.’nin geçmişiyle yüzleşmesi dikkat çekiyor.

Savcı Esra ile birlikte Ercüment Çözer karakteri de dizide yeniden sahne alıyor. Dizide 3. sezon 3. bölümün çıkıp çıkmadığı sorusu araştırılıyor.

Behzat Ç yeni bölüm çıktı mı, Çekiç ve Gül 3 sezon 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? - 2. Resim

ÇEKİÇ VE GÜL 3 SEZON 3. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Haftalık olarak yayınlanan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin 3. sezon 3. bölümü, 22 Ağustos 2025 Cuma günü HBO Max platformunda seyirciyle buluşacak.

Dizinin yeni sezonunda 8 Ağustos Cuma yayınlanan ilk bölüm ve 15 Ağustos’ta çıkan ikinci bölüm izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Behzat Ç yeni bölüm çıktı mı, Çekiç ve Gül 3 sezon 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Silmek zorunda kaldı! Galatasaray ile anılan Manuel Akanji'den transfer iddialarına flaş cevapMilli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, eski Meclis başkanlarını dinleyecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'nin kadın vergi rekortmenleri kimler? Listede 3 isim dikkat çekiyor - HaberlerTürkiye'nin kadın vergi rekortmenleri kimler? Listede 3 isim dikkat çekiyorFed Başkanı Powell'ın konuşması ne zaman? Küresel piyasalar merakla bekliyor - HaberlerFed Başkanı Powell'ın konuşması ne zaman?2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek? - Haberler2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek?Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - HaberlerFenerbahçe - Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?Thor Karanlık Dünya ne zaman çekildi? İşte konusu ve oyuncu kadrosu! - HaberlerThor Karanlık Dünya ne zaman çekildi? İşte konusu ve oyuncu kadrosu!Gerzek Şabaniye ne zaman ve nerede çekildi? - HaberlerGerzek Şabaniye ne zaman ve nerede çekildi?
Sonraki Haber Yükleniyor...