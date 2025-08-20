Behzat Ç yeni bölüm çıktı mı, Çekiç ve Gül 3 sezon 3. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Savcı Esra'nın geri dönüşüyle seyirciyi ekranlara kilitleyen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinde 3. sezon 3. bölümün yayınlanacağı tarih merak ediliyor.

Yayınlandığı tarihten bu yana internet platformlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nde başrol oyuncusu olarak aynı zamanda Etimesgut Belediye Başkanı olan Erdal Beşikçioğlu rol alıyor.

BEHZAT Ç YENİ BÖLÜM ÇIKTI MI?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin 3. sezonunda Demirdelen ailesinin çöküşü sonrası sağlanan geçici huzurun yeni bir cinayetle bozulması ve Behzat Ç.’nin geçmişiyle yüzleşmesi dikkat çekiyor.

Savcı Esra ile birlikte Ercüment Çözer karakteri de dizide yeniden sahne alıyor. Dizide 3. sezon 3. bölümün çıkıp çıkmadığı sorusu araştırılıyor.

ÇEKİÇ VE GÜL 3 SEZON 3. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Haftalık olarak yayınlanan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin 3. sezon 3. bölümü, 22 Ağustos 2025 Cuma günü HBO Max platformunda seyirciyle buluşacak.

Dizinin yeni sezonunda 8 Ağustos Cuma yayınlanan ilk bölüm ve 15 Ağustos’ta çıkan ikinci bölüm izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.