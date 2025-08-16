Behzat Ç Çekiç ve Gül 3 sezon 3. bölüm ne zaman?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, 3. sezonuyla polisiye ve dram severlerin ilgisini çekmeye devam ederken, dizinin yeni bölümleri büyük bir heyecanla takip ediliyor. 3. sezon 3. bölüm tarihi izleyicilerin gündeminde yer aldı.

BEHZAT Ç ÇEKİÇ VE GÜL 3. SEZON 3. BÖLÜM NE ZAMAN?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin 3. sezon 3. bölümü, 22 Ağustos 2025 Cuma günü HBO Max platformunda izleyiciyle buluşacak.

Dizi, haftalık olarak yayınlanıyor. 8 Ağustos Cuma yayınlanan ilk bölümü ve 15 Ağustos’ta ekrana gelen ikinci bölümüyle büyük beğeni topladı.

BEHZAT Ç ÇEKİÇ VE GÜL 3. SEZON KONUSU NE?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin 3. sezonu, Demirdelen ailesinin çöküşü sonrası sağlanan geçici huzurun yeni bir cinayetle bozulmasını ve Behzat Ç.’nin geçmişiyle yüzleşmesini konu alıyor.

Savcı Esra’nın (Canan Ergüder) yıllar sonra geri dönüşü, hikayenin ana çatışmasını oluşturuyor. Ankara’nın gri ve suç dolu sokaklarında geçen dizi, Ercüment Çözer’in (Nejat İşler) yeniden sahneye çıkması ve Memduh Başkan (Güven Kıraç) gibi karanlık figürlerin katılımıyla gerilimi artırıyor.

Dizi, polisiye, dram ve kara mizah unsurlarını harmanlayarak Behzat’ın Cinayet Büro’daki ekibiyle karmaşık soruşturmalara dalmasını işliyor. Yeni karakterler ve açılan eski defterler, hikayeye derinlik katacak.

ÇEKİÇ VE GÜL 3. SEZON HANGİ PLATFORMDA İZLENİR?

Dizi, HBO Max platformunda yayınlanıyor. Abonelik gerektiren platformun aylık ücreti 229,90 TL olarak açıklandı.