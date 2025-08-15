Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Aşk ve Gözyaşı dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Eylül'de başlıyor

Aşk ve Gözyaşı dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Eylül'de başlıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aşk ve Gözyaşı dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Eylül&#039;de başlıyor
Hande Erçel, Barış Arduç, ATV, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Aşk ve Gözyaşı, Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrolleriyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin hayranları Aşk ve Gözyaşı dizisi konusu ve oyuncu kadrosunu araştırıyor.

Türkiye’nin sevilen oyuncuları Hande Erçel ve Barış Arduç’u bir araya getiren Aşk ve Gözyaşı, Eylül 2025’te atv’de yayınlanmaya başlayacak. Yeni sezonun iddialı yapımlarından olan dizinin konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu. 

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİ KONUSU NE?

Aşk ve Gözyaşı, Güney Kore’nin reyting rekortmeni dizisi Queen of Tears’ın Türk uyarlaması olarak izleyiciyle buluşacak.

İstanbul’un güçlü ailelerinden birinin varisi Meyra ile başarılı avukat Selim’in masalsı başlayıp çatırdayan evliliğini konu alıyor.

Beş yıl süren evliliklerinde, aile baskıları, sırlar ve ihanetlerle sınanan çift, aşklarını yeniden tanımlamak ve kendilerini bulmak için duygusal bir yolculuğa çıkıyor.

Aşk ve Gözyaşı dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Eylül'de başlıyor - 1. Resim

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Aşk ve Gözyaşı’nın başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç yer alıyor. İkili, daha önce Rüzgara Bırak ve Aşkı Hatırla projelerinde birlikte çalışarak uyumlarıyla dikkat çekmişti.

Hande Erçel, güçlü ve mücadeleci bir kadın olan Meyra’yı canlandırırken Barış Arduç, dışarıdan mükemmel görünen ancak kırılgan bir hayat yaşayan avukat Selim rolünde izleyici karşısına çıkacak. 

Aşk ve Gözyaşı dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Eylül'de başlıyor - 2. Resim

AŞK VE GÖZYAŞI OYUNCU KADROSU

Aşk ve Gözyaşı, geniş ve yetkin bir oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Hande Erçel (Meyra) ve Barış Arduç (Selim) başrollerde yer alırken kadrodaki diğer oyuncular şu şekilde:

Senan Kara (Zuhal)

Sanem Çelik (Dilşah)

Şenay Gürler (Yeliz)

Berk Cankat (Ercan)

Lorin Merhart (Harun)

Afra Karagöz (Işıl)

Kubilay Tunçer

Öznur Serçeler

Feri Güler

Necat Bayar

Aslı İnandık

Gürhan Altundaşar

Mert Denizmen

Ali Pınar

Merve Engin

Berkay Şanveren

Eda Yazıcı

Oğuzhan Altaş

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trump ve Putin arasında tarihi zirve! Bütün dünyanın gözü kulağı Alaska'daPolonya F-16 filosunu güçlendiriyor! F-35'lerin teslimatı da başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray Karagümrük maç kadrosu ilk 11 belli oldu mu, kimler eksik? Osimhen ve Icardi sahada bekleniyor! - HaberlerGalatasaray Karagümrük maç kadrosu ilk 11 belli oldu mu, kimler eksik? Osimhen ve Icardi sahada bekleniyor!Galatasaray maçı nereden izlenir? İşte frekans bilgileri! - HaberlerGalatasaray maçı nereden izlenir? İşte frekans bilgileri!Elif Nur Halisdemir kaç yaşında, ne mezunu? - HaberlerElif Nur Halisdemir kaç yaşında, ne mezunu?Defne Özcan kimdir, nereli? 17 yaşındaki pilot Defne Özcan'ın hayatı ve biyografisi - HaberlerDefne Özcan kimdir, nereli? 17 yaşındaki pilot Defne Özcan'ın hayatı ve biyografisiMarmaray çalışıyor mu, seferler iptal mi? Marmaray seferleri son durum - HaberlerMarmaray çalışıyor mu, seferler iptal mi? Marmaray seferleri son durumAyaküstü Lezzetler neden ayrıldı? - HaberlerAyaküstü Lezzetler neden ayrıldı?
Sonraki Haber Yükleniyor...