Aşk ve Gözyaşı dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Eylül'de başlıyor

Türkiye’nin sevilen oyuncuları Hande Erçel ve Barış Arduç’u bir araya getiren Aşk ve Gözyaşı, Eylül 2025’te atv’de yayınlanmaya başlayacak. Yeni sezonun iddialı yapımlarından olan dizinin konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu.

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİ KONUSU NE?

Aşk ve Gözyaşı, Güney Kore’nin reyting rekortmeni dizisi Queen of Tears’ın Türk uyarlaması olarak izleyiciyle buluşacak.

İstanbul’un güçlü ailelerinden birinin varisi Meyra ile başarılı avukat Selim’in masalsı başlayıp çatırdayan evliliğini konu alıyor.

Beş yıl süren evliliklerinde, aile baskıları, sırlar ve ihanetlerle sınanan çift, aşklarını yeniden tanımlamak ve kendilerini bulmak için duygusal bir yolculuğa çıkıyor.

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Aşk ve Gözyaşı’nın başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç yer alıyor. İkili, daha önce Rüzgara Bırak ve Aşkı Hatırla projelerinde birlikte çalışarak uyumlarıyla dikkat çekmişti.

Hande Erçel, güçlü ve mücadeleci bir kadın olan Meyra’yı canlandırırken Barış Arduç, dışarıdan mükemmel görünen ancak kırılgan bir hayat yaşayan avukat Selim rolünde izleyici karşısına çıkacak.

AŞK VE GÖZYAŞI OYUNCU KADROSU

Aşk ve Gözyaşı, geniş ve yetkin bir oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Hande Erçel (Meyra) ve Barış Arduç (Selim) başrollerde yer alırken kadrodaki diğer oyuncular şu şekilde:

Senan Kara (Zuhal)

Sanem Çelik (Dilşah)

Şenay Gürler (Yeliz)

Berk Cankat (Ercan)

Lorin Merhart (Harun)

Afra Karagöz (Işıl)

Kubilay Tunçer

Öznur Serçeler

Feri Güler

Necat Bayar

Aslı İnandık

Gürhan Altundaşar

Mert Denizmen

Ali Pınar

Merve Engin

Berkay Şanveren

Eda Yazıcı

Oğuzhan Altaş