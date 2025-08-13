Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aşk ve Gözyaşı dizisi ne zaman başlıyor? Hande Erçel ve Barış Arduç başrolde yer alıyor

Aşk ve Gözyaşı dizisi ne zaman başlıyor? Hande Erçel ve Barış Arduç başrolde yer alıyor
Güney Kore’nin reyting rekortmeni “Queen of Tears” dizisinin Türk uyarlaması Aşk ve Gözyaşı, seyircileri aşk ve dram dolu bir hikayeyle buluşturmaya hazırlanıyor. Başrollerde Hande Erçel ve Barış Arduç’un yer aldığı yapım için heyecan dorukta. Peki, Aşk ve Gözyaşı dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda?

O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığıyla ekranlara gelmeye hazırlanan Aşk ve Gözyaşı, Güney Kore’nin sevilen dizisi “Queen of Tears”ın Türk uyarlaması olarak büyük merak uyandırıyor. İstanbul’da çekimlerine başlanan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Aşk ve Gözyaşı dizisi, Eylül 2025’te atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. İstanbul’da başlayan çekimlerden gelen görüntüleri izleyicileri heyecanlandırdı.

Hande Erçel’in “Meyra” ve Barış Arduç’un “Selim” karakterine hayat verdiği yapım, orijinal hikayeye sadık kalarak Türk izleyicisine özel olarak zenginleştirilmiş bir hikaye vadediyor.

Senaryosunu Dilara Pamuk’un yazdığı, yönetmenliğini Engin Erden’in üstlendiği dizi, ilk set görüntüleriyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Aşk ve Gözyaşı dizisi ne zaman başlıyor? Hande Erçel ve Barış Arduç başrolde yer alıyor - 1. Resim

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Aşk ve Gözyaşı, atv ekranlarında seyirciyle buluşacak. O3 Medya ve Dass Yapım’ın ortak projesi olan dizi, atv’nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Aşk ve Gözyaşı dizisi ne zaman başlıyor? Hande Erçel ve Barış Arduç başrolde yer alıyor - 2. Resim

HANDE ERÇEL VE BARIŞ ARDUÇ BAŞROLDE!

Aşk ve Gözyaşı’nın başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç yer alıyor. Hande Erçel’in canlandırdığı “Meyra” ve Barış Arduç’un hayat verdiği “Selim” karakterleri, dizinin ana hikayesini oluşturuyor.

Aşk ve Gözyaşı Oyuncuları

Hande Erçel (Meyra)

Barış Arduç (Selim)

Senan Kara (Zuhal)

Sanem Çelik (Dilşah)

Şenay Gürler (Yeliz)

Berk Cankat (Ercan)

Lorin Merhart (Harun)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

