Ünlü oyuncular "Yeni Nesil Aile" dizisinde buluşuyor! Eda Ece, Sumru Yavrucuk ve İbrahim Selim kadroda

Başrollerinde Eda Ece, Sumru Yavrucuk ve İbrahim Selim'in yer aldığı "Yeni Nesil Aile" adlı komedi dizisi yakında seyirciyle buluşacak. Dizi, dijital platformlarda dikey formatta yayınlanacak.

YENİ NESİL AİLE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ BÖLÜM OLACAK?

Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın, senaristliğini ise Ece Yosmaoğlu’nun üstlendiği Yeni Nesil Aile" adlı komedi dizisinin başrollerini Eda Ece, Sumru Yavrucuk ve İbrahim Selim yapacak. Türkiye'nin ilk dikey dizi formatı olma özelliğini taşıyan "Yeni Nesil Aile" dizisinin okuma provası Beşiktaş’ta bir otelde yapıldı. Oyuncuların ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktığı provaya üç başrol oyuncusunun yanı sıra bazı dizi oyuncuları ve davetliler katıldı. Komedi dizisi toplamda 60 bölümden oluşuyor.

"SENARYOYU OKUDUĞUM AN KAHKAHALARA BOĞULDUM"

Okuma provası öncesi başrol oyuncularından Eda Ece, Sumru Yavrucuk ve İbrahim Selim açıklamalarda bulunmak için kameraların karşısına geçti. Oyuncu Eda Ece, "Senaryoyu çok beğendim. Sumru hanım ve İbrahim’in olması benim için çok muhteşem oldu. Yazarımız Ece Yosmaoğlu o kadar başarılı ki senaryoyu okuduğum an kahkahalara boğuldum. Çok beğendim, dikey ya da yatay format hiç fark etmez istiyorsa üçgen olsun. Gerçekten çok beğendim, ağzımdan bir şey kaçırırım diye tutmaya çalışıyorum kendimi. Çok gülüp eğleneceğiz, harika oyuncularla oynuyorum" dedi.

"GERÇEKTEN ÇOK EĞLENCELİ VE KOMİK BİR SENARYOMUZ VAR"

Oyuncu İbrahim Selim ise, "Gerçekten çok eğlenceli ve komik bir senaryomuz var. Ekibi de çok iyi kurduk. Biz üçümüz burada duruyoruz ama diğer oyuncular da oldukça tanıdık ve işinde başarılı insanlar. Dikey formatta ne yapacağız diye bazı teknik meraklar dışında beraber oynayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KAYINVALİDESİNİN EVİNE GELEN GELİNİN, EVİ ALTÜST ETME HİKAYESİ"

Dizide kayınvalide rolünü canlandıracak olan oyuncu Sumru Yavrucuk ise, "Ben de ağzımdan bir şeyler kaçırmak istemiyorum. Yaşanan bir ev kazası sonucunda kayınvalidesinin evine gelen gelinin evi altüst etme hikayesi. Eski köye yeni adet diyelim, bu iki çatışmadan ortaya çıkan bir hikaye ama gerçekten enerjisi çok güzel bir çatışma izleyecek seyirciler" diye konuştu.