Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor?

SHOW TV ekranlarında cuma akşamı saat 20:00'da yayınlanan Kızılcık Şerbeti 3. sezon finalini verdi.

Pembe karakterinin diziye veda etmesi üzerine Mustafa'nın silahla partiyi basması gündeme damga vurdu. Peki, Kızılcık Şerbeti 4. sezon ne zaman başlayacak? İşte, konuya dair tüm detaylar...

Kızılcık Şerbeti, izleyicilerini şok eden bir bölümle sezon finaline girdi. 4. Yeni sezon için geri sayım başladı,"Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?" sorusuna cevap aranıyor. Geçen sene Eylül'de başlayan Kızılcık Şerbeti bu yıl hangi tarihte başlayacağı merak konusu oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair açıklama yaptı. Buna göre, Kızılcık Şerbeti dizisinin 19 Eylül Cuma günü başlaması bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Mustafa'nın cinnet geçirip tüm ailesine korku dolu anlar yaşatmasıyla sezon finaline giren Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu 19 Eylül Cuma günü başlayacağı tahmin ediliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZONUNDA AYRILAN OYUNCU OLACAK MI?

Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla ilgili ilk bilgiler Birsen Altuntaş tarafından paylaşıldı. Altuntaş Kızılcık Şerbeti için yeni sezon kararlarının alınacağı bir toplantı gerçekleşeceğini duyurdu.

Altuntaş, paylaşımında "Senaryo toplantısı olacak. Yeni hikaye ve ayrılacaklar, gelecek isimler belli olacak. Ayhan dayı yaş haddinden şimdilik gelmiyor, çocukları önden gelebilir ama daha hiçbir şey net değil. Belli oldukça haberini yazarım." ifadelerini kullandı.

Kızılcık Şerbeti yeni sezonunun geçtiğimiz yıllar olduğu gibi bu yıl da eylül ayında başlaması bekleniyor.