'Gönül Dağı' dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu kadroda

TRT1’in 5 sezondur cumartesi akşamlarına damgasını vuran fenomen dizisi ‘Gönül Dağı’nın 6. sezonu eylül ayında seyirciyle buluşacak.

Yeni sezonda Ozan Uzunoğlu’nun yönetmen koltuğunu devraldığı dizinin kadrosuna Bülent Şakrak’ın ardından flaş bir oyuncu daha katıldı.

Hem oyuncu ve hem de yazar kimliğiyle dikkat çeken Emrah Kaman ‘Gönül Dağı’nın kadrosuna katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kaman, diziye ‘Taner’in teyzesinin oğlu ‘Kadir’ rolüyle dahil oluyor.