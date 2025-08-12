Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
'Gönül Dağı' dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu kadroda

Yeni sezonda yönetmenliği Ozan Uzunoğlu’nun üstlendiği ‘Gönül Dağı’nın 6. sezonu eylül ayında ekranda olacak. Kadroya Bülent Şakrak’ın ardından sürpriz bir oyuncu daha katıldı.

TRT1’in 5 sezondur cumartesi akşamlarına damgasını vuran fenomen dizisi ‘Gönül Dağı’nın 6. sezonu eylül ayında seyirciyle buluşacak.

Yeni sezonda Ozan Uzunoğlu’nun yönetmen koltuğunu devraldığı dizinin kadrosuna Bülent Şakrak’ın ardından flaş bir oyuncu daha katıldı.

Hem oyuncu ve hem de yazar kimliğiyle dikkat çeken Emrah Kaman ‘Gönül Dağı’nın kadrosuna katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kaman, diziye ‘Taner’in teyzesinin oğlu ‘Kadir’ rolüyle dahil oluyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

