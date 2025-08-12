Mavi okul önlükleriyle ‘Bas Gaza’ şarkısını söyleyen çocuklar büyüdü! Son halleri herkesi şaşırttı

İsmail YK'nın 2008 yılında çıkan ve dönemin en popüler şarkılarından biri olan "Bas Gaza"nın, mavi okul önlükleriyle kara tahtanın önünde iki küçük çocuk tarafından seslendirildiği video sosyal medyada gündem olmuştu.

Sosyal medya kullanıcısı Gizem Bilgin (@gizembilig), videodaki çocukların izini sürerek, aradan geçen yılların ardından değişimleriyle dikkat çeken Mehmet Altunbaş ve Onur Gümüş’ü buldu.

GÜNDEM OLAN VİDEONUN HİKAYESİNİ ANLATTILAR

Mehmet ve Onur, videonun Diyarbakır Çermik Sine Köyü İlköğretim Okulu'nda çekildiğini, o dönemde öğretmenleri Hasan Hoca'nın önerisiyle doğaçlama bir performans sergilediklerini anlattı. Mehmet Altunbaş şu anda restorasyon işiyle uğraşırken, Onur Gümüş serbest meslek sahibi.

Sosyal medyada video ve isimleriyle ilgili yorumlar yoğun ilgi gördü. İzleyiciler, 26 yaşındaki Onur ve 27 yaşındaki Mehmet’in yıllar içindeki değişimini şaşkınlıkla karşıladı.