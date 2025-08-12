Şarkıcı Lara'dan kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Lara, 2023’te hayatını İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile birleştirmişti. İsrail-İran savaşı sırasında İran’da bulunan Lara, sosyal medyadan yaptığı “İran'dayım, burada durum çok kritik… Ne telefonumuz çalışıyor ne de internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin” sözleriyle dikkat çekmişti.

2000’li yıllarda “Allah Versin”, “Adam Gibi Adam” ve “Katmer” gibi şarkılarla tanınan Lara, bu kez sağlık sorunuyla gündeme geldi.

"TELEFONLARA BAKAMIYORUM"

Beş gündür grip nedeniyle kötü olduğunu söyleyen şarkıcı, hastane odasından çekilen fotoğrafını paylaşarak, “Telefonlara bakamıyorum, arayan soran herkese teşekkür ederim. Birkaç güne iyileşip Yozgat Saraykent konserinde olacağım” ifadelerini kullandı.