Spotify’nin aldığı karara Tan Taşçı’dan ilk yorum: "Abuk subuk..."

Dünyanın önde gelen çevrimiçi müzik ve podcast platformlarından Spotify, Türkiye’de hem dinleyiciler hem de sanatçılar için önemli bir konuma sahip. Ancak milyonlarca kullanıcının tercih ettiği platform, son günlerde ciddi iddialarla gündemde.

Basına yansıyan bilgilere göre, Türkiye’de görev yapan bazı Spotify editörlerinin, listelere şarkı eklemek için “bot yüklemeler” ve “rüşvet alma” gibi usulsüzlüklere karıştığı öne sürüldü. İddiaların ardından şirketin genel merkezi devreye girerek Türkiye’deki editörler hakkında resmi soruşturma başlattı.

GELİŞMELERİN ARDINDAN TAN TAŞÇI'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Gelişmelerin ardından ünlü şarkıcı Tan Taşçı da X hesabından bir paylaşım yaptı. Taşçı, “Bu şarkılar nasıl tutuyor, kim bunları dinliyor gibi soruların cevabı işte bu davada! Duyduğunuz abuk subuk müziklerin ve hayatımıza musallat olan garip tiplerin de sebebi bu” ifadelerini kullandı.