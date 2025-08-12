Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Spotify’nin aldığı karara Tan Taşçı’dan ilk yorum: "Abuk subuk..."

Spotify’nin aldığı karara Tan Taşçı’dan ilk yorum: "Abuk subuk..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spotify’nin aldığı karara Tan Taşçı’dan ilk yorum: &quot;Abuk subuk...&quot;
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de milyonlarca kullanıcıya ulaşan Spotify, son dönemde müzik dünyasında gündemden düşmüyor. Şirketin genel merkezinin Türkiye’deki editörler hakkında resmi inceleme başlattığı ortaya çıkarken, şarkıcı Tan Taşçı’dan da konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Dünyanın önde gelen çevrimiçi müzik ve podcast platformlarından Spotify, Türkiye’de hem dinleyiciler hem de sanatçılar için önemli bir konuma sahip. Ancak milyonlarca kullanıcının tercih ettiği platform, son günlerde ciddi iddialarla gündemde.

Spotify, Türkiye’deki editörlerine soruşturma açtı! Tan Taşçı’dan sert çıkış geldi - 1. Resim

Basına yansıyan bilgilere göre, Türkiye’de görev yapan bazı Spotify editörlerinin, listelere şarkı eklemek için “bot yüklemeler” ve “rüşvet alma” gibi usulsüzlüklere karıştığı öne sürüldü. İddiaların ardından şirketin genel merkezi devreye girerek Türkiye’deki editörler hakkında resmi soruşturma başlattı.

Spotify, Türkiye’deki editörlerine soruşturma açtı! Tan Taşçı’dan sert çıkış geldi - 2. Resim

GELİŞMELERİN ARDINDAN TAN TAŞÇI'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Gelişmelerin ardından ünlü şarkıcı Tan Taşçı da X hesabından bir paylaşım yaptı. Taşçı, “Bu şarkılar nasıl tutuyor, kim bunları dinliyor gibi soruların cevabı işte bu davada! Duyduğunuz abuk subuk müziklerin ve hayatımıza musallat olan garip tiplerin de sebebi bu” ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Arktik’te Türk imzası! Türk Bilim ekibinden kutuplarda bir ilk13 yaşındaki çocuğa görülmemiş işkence! Saatlerce dövdü, yetmedi boğazına sırt kaşıyıcı soktu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eski eşler yan yana… Kutlamada bir araya geldiler - MagazinEski eşler yan yana… Kutlamada bir araya geldilerDoğacan Taşpınar son yolculuğuna uğurlandı! Eşinden duygu yüklü paylaşım… - MagazinDoğacan Taşpınar'a veda! Eşi paylaşımıyla yürek sızlattıMarmara’da gizemli tekne kazası! Bilinmeyen detay ortaya çıktı: Halit Yukay, Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşurken… - MagazinGizemli kaza! Olay detay ortaya çıktı: Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşurken…Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu'nun acı kaybı! Aldığı haberle yıkıldı: "Telefonları açamıyorum" - MagazinÜnlü oyuncunun acı kaybı! Aldığı haberle yıkıldı: "Telefonları açamıyorum"Fenomen Deniz Servan'ın kaza anıyla ilgili dikkat çeken yeni görüntüler ortaya çıktı! Annesinin o sözleri yürek yaktı - MagazinAnnesinin feryadı yürek dağladıİdo Tatlıses, anne ve babasının yıllardır sakladığı sırrı açıkladı! "Gerçekten öyle mi?" - MagazinAnne ve babasının yıllardır sakladığı sırrı açıkladı: "Gerçekten öyle mi?"
Sonraki Haber Yükleniyor...