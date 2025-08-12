Marmara’da gizemli tekne kazası! Bilinmeyen detay ortaya çıktı: Halit Yukay, Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşurken…

Marmara Adası açıklarında iş adamı Halit Yukay’ın yönettiği tekne parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu. Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerde, tekne üzerinde tespit edilen beyaz renkli sürtünme izlerinin çarptığı değerlendirilen gemiye ait olduğu belirlendi. Şüpheli geminin kaptanı C.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

C.T., ifadesinde olay günü saat 17.00 sıralarında geminin baş kısmında parçalar ve bir can simidi gördüğünü, kontrol amacıyla daire çizdiğini ancak herhangi bir canlı emaresi bulamayınca seyrine devam ettiğini söyledi.

HERHANGİ BİR İHBARDA BULUNULMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Ancak yapılan araştırmalarda, kaptanın idaresindeki geminin Marmara Adası açıklarında rotasından çıkarak dairesel hareket yaptığı, geminin baş kısmında sürtünme izleri bulunduğu ve Kocaeli Limanı’na vardıktan sonra kaptan ile bir kişinin geminin baş kısmını incelediği görüntülere ulaşıldı. Ayrıca kaptanın, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na herhangi bir ihbarda bulunmadığı tespit edildi.

Sabah'ın haberine göre, olayla ilgili dikkat çeken bir detay da ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’dan geldi. Arama çalışmalarına katılan Tatlıtuğ’un, kazadan hemen önce Halit Yukay ile telefonda konuştuğu, görüşmenin aniden kesilmesi üzerine iş adamının babasını arayarak endişesini dile getirdiği öğrenildi.

KIVANÇ TATLITUĞ OLAYIN BEŞİNCİ GÜNÜ VİDEO YAYIMLAMIŞTI

Geçtiğimiz ay Yukay’ın teknelerinden birini satın alan ve sık sık bir araya geldikleri bilinen Tatlıtuğ, haberi alır almaz Erdek’in Narlı köyüne giderek sahil güvenlik ekiplerinin çalışmalarını yerinde takip etti. Narlı köy muhtarı Abdullah Dağtekin de arama sırasında ünlü oyuncuya destek verdi.