Marmara'da gizemli tekne kazası! Bilinmeyen detay ortaya çıktı: Halit Yukay, Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşurken…

Marmara’da gizemli tekne kazası! Bilinmeyen detay ortaya çıktı: Halit Yukay, Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşurken…

Yalova açıklarında parçalanmış halde bulunan iş adamı Halit Yukay’ın teknesiyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Şüpheli gemiye ait olduğu belirlenen izler sonrası kaptan tutuklandı. Arama çalışmalarına katılan Kıvanç Tatlıtuğ’un, kaza öncesi Yukay ile telefonda konuştuğu ve görüşmenin aniden kesildiği ortaya çıktı.

Marmara Adası açıklarında iş adamı Halit Yukay’ın yönettiği tekne parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu. Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Marmara’da gizemli tekne kazası! Bilinmeyen detay ortaya çıktı: Halit Yukay, Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşurken… - 1. Resim

Yapılan incelemelerde, tekne üzerinde tespit edilen beyaz renkli sürtünme izlerinin çarptığı değerlendirilen gemiye ait olduğu belirlendi. Şüpheli geminin kaptanı C.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Marmara’da gizemli tekne kazası! Bilinmeyen detay ortaya çıktı: Halit Yukay, Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşurken… - 2. Resim

C.T., ifadesinde olay günü saat 17.00 sıralarında geminin baş kısmında parçalar ve bir can simidi gördüğünü, kontrol amacıyla daire çizdiğini ancak herhangi bir canlı emaresi bulamayınca seyrine devam ettiğini söyledi.

Marmara’da gizemli tekne kazası! Bilinmeyen detay ortaya çıktı: Halit Yukay, Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşurken… - 3. Resim

HERHANGİ BİR İHBARDA BULUNULMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Ancak yapılan araştırmalarda, kaptanın idaresindeki geminin Marmara Adası açıklarında rotasından çıkarak dairesel hareket yaptığı, geminin baş kısmında sürtünme izleri bulunduğu ve Kocaeli Limanı’na vardıktan sonra kaptan ile bir kişinin geminin baş kısmını incelediği görüntülere ulaşıldı. Ayrıca kaptanın, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na herhangi bir ihbarda bulunmadığı tespit edildi.

Marmara’da gizemli tekne kazası! Bilinmeyen detay ortaya çıktı: Halit Yukay, Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşurken… - 4. Resim

Sabah'ın haberine göre, olayla ilgili dikkat çeken bir detay da ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’dan geldi. Arama çalışmalarına katılan Tatlıtuğ’un, kazadan hemen önce Halit Yukay ile telefonda konuştuğu, görüşmenin aniden kesilmesi üzerine iş adamının babasını arayarak endişesini dile getirdiği öğrenildi.

Marmara’da gizemli tekne kazası! Bilinmeyen detay ortaya çıktı: Halit Yukay, Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşurken… - 5. Resim

KIVANÇ TATLITUĞ OLAYIN BEŞİNCİ GÜNÜ VİDEO YAYIMLAMIŞTI

Geçtiğimiz ay Yukay’ın teknelerinden birini satın alan ve sık sık bir araya geldikleri bilinen Tatlıtuğ, haberi alır almaz Erdek’in Narlı köyüne giderek sahil güvenlik ekiplerinin çalışmalarını yerinde takip etti. Narlı köy muhtarı Abdullah Dağtekin de arama sırasında ünlü oyuncuya destek verdi.

Marmara’da gizemli tekne kazası! Bilinmeyen detay ortaya çıktı: Halit Yukay, Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşurken… - 6. Resim

Olayın beşinci gününde, ünlü oyuncu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Tatlıtuğ, Instagram üzerinden yayımladığı videoda,“Bildiğiniz üzere sevgili kardeşim Halit Yukay'ın Yalova'dan saat 15.30'da avara olup Bozcaada istikametine doğru giderken elim bir kaza sonucu ortadan kaybolmasının dördüncü günü. Hatta bugün 5. günün sabahındayız. Çok kritik saatlere girdik. Buradan bölgede yaşayan herkese naçizane çağrım: İşaretlediğim bölgede dediğim gibi saat 05.00’ten itibaren arama yapmaya devam edeceğiz. Deniz polisi bölgede. Tüm devlet otoriteleri, yerel balıkçı tekneleri ve tüm sivillerin yardımına ihtiyacımız var. Bu işaretli bölgede imkanı doğrultusunda keşif yapmaları, varsa bir ipucu ve bilgi vermeleri için buradan çağrımdır” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Villalar tek tek küle döndü! Çanakkale'de bilanço gün ağarınca ortaya çıktı
