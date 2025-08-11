Parçalanmış teknesi bulunmuştu! Nefise Karatay'dan olay olan 'Halit Yukay' paylaşımı

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için “Graywolf” isimli teknesiyle denize açılan 43 yaşındaki iş adamı Halit Yukay’dan bir haftadır haber alınamıyor.

Sahil Güvenlik ekipleri, kısa süre içinde Balıkesir açıklarında parçalanmış halde buldukları teknenin ardından arama-kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"UMUTLA BEKLİYORUZ"

Endişeli bekleyiş devam ederken, Nefise Karatay sosyal medya hesabından Yukay’ın fotoğrafını paylaşarak, “1 hafta oldu, hâlâ Halit’ten haber yok. Aklım hep onda, eşinde ve çocuklarında… Umutla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.