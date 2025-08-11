Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Parçalanmış teknesi bulunmuştu! Nefise Karatay'dan olay olan 'Halit Yukay' paylaşımı

Parçalanmış teknesi bulunmuştu! Nefise Karatay'dan olay olan 'Halit Yukay' paylaşımı


- Güncelleme:
Parçalanmış teknesi bulunmuştu! Nefise Karatay&#039;dan olay olan &#039;Halit Yukay&#039; paylaşımı


İş adamı Halit Yukay’ı bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürerken, Nefise Karatay sosyal medya hesabından “Umutla bekliyoruz” mesajıyla dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için “Graywolf” isimli teknesiyle denize açılan 43 yaşındaki iş adamı Halit Yukay’dan bir haftadır haber alınamıyor.

Parçalanmış teknesi bulunmuştu! Nefise Karatay'dan olay olan 'Halit Yukay' paylaşımı - 1. Resim

Sahil Güvenlik ekipleri, kısa süre içinde Balıkesir açıklarında parçalanmış halde buldukları teknenin ardından arama-kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Parçalanmış teknesi bulunmuştu! Nefise Karatay'dan olay olan 'Halit Yukay' paylaşımı - 2. Resim

"UMUTLA BEKLİYORUZ"

Endişeli bekleyiş devam ederken, Nefise Karatay sosyal medya hesabından Yukay’ın fotoğrafını paylaşarak, “1 hafta oldu, hâlâ Halit’ten haber yok. Aklım hep onda, eşinde ve çocuklarında… Umutla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Parçalanmış teknesi bulunmuştu! Nefise Karatay'dan olay olan 'Halit Yukay' paylaşımı - 3. Resim



