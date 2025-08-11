Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Magazin > Özcan Deniz’in annesinden sitem! Verdiği para miktarını açıkladı: Sözleri olay oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Özcan Deniz ile ailesi arasındaki gerginlik sürüyor. Ünlü şarkıcının annesi Kadriye Deniz, kavganın perde arkasını ilk kez anlattı. “Ben çocuklarımı böyle yetiştirmedim” diyen anne Deniz, oğlunun kendisine verdiği para miktarını da açıkladı.

Türkiye aylardır Özcan Deniz'in ailesiyle yaşadığı kavgayı konuşuyor. Ünlü şarkıcının annesi Kadriye Deniz, kavganın perde arkasında yaşananları ilk kez anlattı.

Kendisine yöneltilen “Oğlunuz size yardım ediyor mu?” sorusuna cevap veren Kadriye Deniz, oğlunun röportajlarında “Evlendim, musluğu kestim” sözlerine tepki gösterdi:

“Soruyorum Özcan'a hangi musluğu kestin. Ben hep mütevazı yaşadım. Benim bugüne kadar ne şöförüm ne de yardımcım oldu. Hiçbir zaman marka kıyafet bile giymedim. Gezmedim, dışarılarda yemedim. Beni insanlara musluğu kestim diyerek ona saldırdığımızı nasıl anlatabilir? Özcan kendine gel… Ayda 20 bin TL para veriyor sadece.”

"MİLYONLAR KAZANIYOR AMA BANA BİÇTİĞİ DEĞER 20 BİN TL"

“Milyonlar kazanıyor ama bana biçtiği değer bu” diyen anne Deniz, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Milyonlar kazanıyor ama bana biçtiği değer 20 Bin TL. Yalvardım, bana 20 Bin TL'den fazla göndermedi. İşin üzücü tarafı da beni şoförüne yalvarttı ama yine de daha fazlasını göndermedi. Sigortam da yok ilaçlarını para vererek alıyorum. Beni evden kovunca da kiraya çıktım. Eski bir eve çıktım. Evin içinde eşyam bile yoktu. Özcan, Samar'ın ailesine sıfır mobilya alırken, ben taşındığım eve 2. el mobilya aldım. Evi tek başıma sildim, süpürdüm, temizledim. 70 yaşındayım. Bel fıtığım var, o halde tek başıma evimi temizledim. Özcan'ın da Ercan'ın da evlerinde yatılı kadın var. Ben defalarca yanıma yardımcı bir kadın alın dedim. Almadılar. Şimdi Aydın'a yerleştim. Keşke kendi kazancım olsaydı da bu duruma düşmeseydim. Eğer onun parasına göz dikseydim, hiç evlen diye baskı yapmazdım. Musluğu kestim diyor ama dün ne veriyorsa bugün de aynı parayı veriyor."

Aydın’a yerleştiğini söyleyen Kadriye Deniz, geçirdiği talihsiz kazayı ise “İstanbul'da kiraya çıktığım ev, yokuştu. Markete giderken çok fena düştüm merdivenden. 15 gün hareket edemedim, sağ kolum tutmadı. Çocuklarım düştüğümü duydu ama arayıp sormadılar. Ben de yemek yapamadığım için Özcan'ın şoförünü aradım bana yemek getirsin diye. Bana yemeği getirdiğinde Özcan da arabada bekliyormuş. Arabada bekledi, evime beni görmeye gelmedi bile. 7 ay boyunca kapımı çalan olmadı. Çocuklarım evime gelmedi. O evde ölsem, günler sonra anlaşılırdı öldüğüm” sözleriyle anlattı.

