Meteoroloji’nin fırtına ve kuvvetli sağanak uyarılarının ardından İstanbul ve çevresinde deniz seferlerinde peş peşe iptal kararları alındı. 3 Ocak Cumartesi günü için hem İstanbul Deniz Otobüsleri hem de Bursa Deniz Otobüsleri ile Şehir Hatları’nın birçok hattında seferler yapılamıyor. Vatandaşlar ise ''İstanbul vapur seferleri iptal mi?'' sorusunu gündeme getirmiş durumda. İşte iptal olan vapur seferleri son dakika...

İstanbul vapur seferleri iptal mi merak edilirken İDO, BUDO ve Şehir Hatları tarafından gerekli duyurular geldi. Cumartesi gecesinden itibaren etkisini göstermesi beklenen kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle açık deniz hatlarında güvenlik riski oluştu. Yetkililer yolcu ve gemi güvenliği gerekçesiyle çok sayıda seferin askıya alındığını duyurdu. İptallerin gün içinde hava koşullarının seyrine göre güncellenebileceği belirtildi.

İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul ve çevresinde yolcu ve sefer güvenliği gerekçesiyle çok sayıda vapur ve deniz otobüsü seferi iptal edildi. 3 Ocak Cumartesi günü hem şehir içi hatlarda hem de İstanbul-Bursa-Yalova-Bandırma bağlantılı hatlarda iptaller yaşanırken detaylar da paylaşıldı.

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Deniz Otobüsleri tarafından yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle 3 Ocak tarihli birçok sefer iptal edildi.

İptal edilen İDO seferleri:

07:00 Yalova-Pendik

07:15 Yalova-Yenikapı

07:45 Yenikapı-Yalova

08:00 Pendik-Yalova

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

08:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

09:05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

09:45 Yalova-Yenikapı

10:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

11:35 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

11:45 Yenikapı-Yalova

11:45 Yalova-Yenikapı

12:30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy

19:00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Bursa Deniz Otobüsleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 Ocak Cumartesi günü yapılması planlanan 8 seferin iptal edildiğini duyurdu.

İptal edilen BUDO seferleri:

08.00 Bursa-Mudanya - İstanbul-Kabataş

08.00 İstanbul-Kabataş - Bursa-Mudanya

09.30 Bursa-Mudanya - İstanbul-Kabataş

09.30 Bursa-Mudanya - Armutlu-İhlas

10.00 Armutlu-İhlas - İstanbul-Kabataş

11.30 İstanbul-Kabataş - Bursa-Mudanya

11.30 İstanbul-Kabataş - Armutlu-İhlas

13.00 Armutlu-İhlas - Bursa-Mudanya

ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Şehir Hatları da elverişsiz hava koşulları nedeniyle İstanbul genelinde birçok hatta seferlerin durdurulduğunu açıkladı. İkinci bir duyuruya kadar yapılamayacak seferler arasında Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Adalar-Beşiktaş, Kadıköy-Kabataş, Eminönü-Üsküdar, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Bostancı-Adalar ring hattı ve Üsküdar-Haliç hatları yer aldı.

Ayrıca Aşiyan-Üsküdar ile Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ring seferlerinin geçici olarak Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek güzergahlarında yapılacağı duyuruldu.

