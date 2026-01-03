RAMS Park'ta 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçında fileleri havalandırıp, kulüp efanesi Gheorghe Hagi'nin 'Galatasaray forması altında ligde en fazla gol atan yabancı futbolcu' rekorunu kıran Mauro Icardi, transfer haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Dünyaca ünlü Arjantinli golcü için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Mauro Icardi

"GALATASARAY, 9,5 MİLYON EURO İSTEDİ"

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Serie A ekiplerinden Atletico Mineiro, 32 futbolcu için Galatasaray'dan bilgi aldı. Sarı-kırmızılı kulübün, tecrübeli forvet için 9,5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü.

23 MAÇTA 9 GOL

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla bu sezon 23 maçta 980 dakika süre aldı ve 9 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda toplam 60 gol kaydeden Icardi, 'Galatasaray’da en fazla lig golü kaydeden yabancı oyuncu' olma unvanını efsane Gheorghe Hagi’nin elinden aldı.

