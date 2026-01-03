Bundesliga 2 (Almanya 2. Ligi) ekiplerinden Holstein Kiel, Hoffenheim'dan Umut Tohumcu'yu sezon sonuna kadar kiraladı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, ara transfer döneminde 'satın alma opsiyonlu kiralama' seçeneğiyle Galatasaray'ın gündeminde yer alıyordu.

Bir süredir Galatasaray ile adı anılan Umut Tohumcu'nun yeni takımı belli oldu. Futbola Offenburg altyapısında başlayan, Temmuz 2016'da Freiburg ve Ağustos 2017'de Hoffenheim altyapısına transfer olan gurbetçi futbolcu, sürpriz bir transfere imza attı.

Umut Tohumcu - Hoffenheim (Fotoğraf: Instagram)

TRANSFER AÇIKLANDI

Holstein Kiel, Almanya Ümit Millî Takımı'nda ter döken 21 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu. Umut Tohumcu, eski hocası Marcel Rapp'ın çalıştırdığı yeni takımında 8 numaralı forma ile mücadele edecek.

8 MAÇTA BİR ASİST

Orta sahanın her bölgesinde (ön libero, merkez, 10 numara) oynama özelliğine sahip fenç utbolcunun, güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor. Umut Tohumcu, Hoffenheim'da bu sezon 8 resmi 216 dakika süre aldı ve bir asist yaptı.

